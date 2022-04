Seca de gols de Salah acende alerta no Liverpool antes de duelo contra Man City

Um alerta está aceso no Liverpool, que vê um de seus principais jogadores viver uma seca importante de gols. Mohamed Salah, artilheiro da Premier League, não marca um gol há sete jogos, e o último foi de pênalti. E agora, o desafio é um dos mais importantes da temporada, diante do Manchester City, em Etihad, valendo a liderança do Campeonato Inglês.

No entanto, é difícil dizer se apenas o Liverpool está com o alerta ligado, ou o Manchester City também, temendo que o jogo "escolhido" pelo egípcio para iniciar sua reação seja justamente o clássico deste domingo (10).

Pelo lado lado do Liverpool, Jurgen Klopp garante que não está preocupado com o desempenho de Salah, mas a insatisfação do próprio jogador é clara. “Está claro que Mo quer marcar”, disse o treinador, “especialmente neste momento”.

“É um período difícil, mas tudo vai ficar bem”, completou Klopp.

E o jogo de domingo pode muito bem ser o momento certo para mostrar isso e virar a chave da má fase.

A vitória na casa do rival colocaria o Liverpool na liderança da Premier League, com apenas mais seis jogos restantes para o final da temporada 2021/22. Mas, para além disso, o histórico de Salah pode ser o que mais motivaria o atacante: são sete jogos contra o City, sendo quatro marcados nas últimas cinco partidas.

A boa fase de Diogo Jota, que vive uma fase goleadora, e a rápida adaptação de Luis Diaz na equipe vermelha fazem como que Klopp possa, de fato, ficar "menos preocupado" com a sequência de Salah, uma vez que tem mais opções para o ataque do que nunca - tendo ainda Roberto Firmino e Sadio Mané para o último terço do campo. Ainda assim, porém, é difícil imaginar que o Liverpool possa ser escalado, ainda mais para o clássico contra o City, em um dos jogos - se não o -, mais importantes da temporada atual, sem a presença do egípcio.

Ele adoraria um gol e uma grande atuação neste fim de semana, e, se quiser um pouco de inspiração, basta olhar três anos para trás, para abril de 2019, quando uma sequência de oito jogos sem gols foi encerrada com um gol memorável em Southampton.

Uma repetição no domingo? Você não apostaria contra isso. Afinal de contas, os melhores nunca ficam quietos por muito tempo.

O Liverpool precisa de Salah em seu melhor momento no Etihad. Se for, grandes chances do título seguir voltar à Liverpool no final da temporada.