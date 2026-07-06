Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Sebastien HallerImago
Wessel Antes

Traduzido por

Sébastien Haller deixa o FC Utrecht e assina contrato pela primeira vez fora da Europa

Mercado da bola
Utrecht
Sanfrecce Hiroshima
S. Haller

Sébastien Haller assinou contrato com o Sanfrecce Hiroshima, conforme informou o clube japonês por meio de seus canais oficiais. O atacante de 32 anos estava sem contrato após sua saída do FC Utrecht.

Em janeiro de 2025, Haller optou por um retorno nostálgico ao Utrecht. Sua segunda passagem pela cidade de Utrecht não foi um grande sucesso.

Haller não conseguiu conquistar uma vaga de titular. Por isso, não foi convocado para a Copa do Mundo pela Costa do Marfim.

Em 51 partidas oficiais, Haller marcou sete gols e deu cinco assistências. Agora, ele troca a Eredivisie pela J1 League.

Amistosos de clubes
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Sanfrecce Hiroshima crest
Sanfrecce Hiroshima
SHI

“Estou muito feliz e grato por poder jogar pelo Sanfrecce Hiroshima. Estou ansioso para conhecer o povo de Hiroshima e começar essa nova aventura com minha família”, declarou Haller por meio dos canais oficiais do clube.

Haller está prestes a iniciar sua primeira aventura fora da Europa. Até agora, o atacante já atuou na França, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha.

Não se sabe qual será o salário de Haller no Japão. No entanto, parece que ele aproveitou sua condição de jogador sem vínculo para garantir um bônus de assinatura considerável.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google