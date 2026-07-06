Sébastien Haller deixa o FC Utrecht e assina contrato pela primeira vez fora da Europa

Sébastien Haller assinou contrato com o Sanfrecce Hiroshima, conforme informou o clube japonês por meio de seus canais oficiais. O atacante de 32 anos estava sem contrato após sua saída do FC Utrecht.
Em janeiro de 2025, Haller optou por um retorno nostálgico ao Utrecht. Sua segunda passagem pela cidade de Utrecht não foi um grande sucesso.
Haller não conseguiu conquistar uma vaga de titular. Por isso, não foi convocado para a Copa do Mundo pela Costa do Marfim.
Em 51 partidas oficiais, Haller marcou sete gols e deu cinco assistências. Agora, ele troca a Eredivisie pela J1 League.
“Estou muito feliz e grato por poder jogar pelo Sanfrecce Hiroshima. Estou ansioso para conhecer o povo de Hiroshima e começar essa nova aventura com minha família”, declarou Haller por meio dos canais oficiais do clube.
Haller está prestes a iniciar sua primeira aventura fora da Europa. Até agora, o atacante já atuou na França, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha.
Não se sabe qual será o salário de Haller no Japão. No entanto, parece que ele aproveitou sua condição de jogador sem vínculo para garantir um bônus de assinatura considerável.