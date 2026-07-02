'Sébastien Haller, após um retorno malsucedido ao FC Utrecht, enfrenta um desafio totalmente diferente'

Sébastien Haller dá continuidade à sua carreira no Sanfrecce Hiroshima, segundo informou o jornalista especializado em transferências Rudy Galetti nesta quinta-feira no X. O atacante de 32 anos está sem contrato após sua saída do FC Utrecht.

Em janeiro de 2025, Haller optou por um retorno nostálgico ao Utrecht. Sua segunda passagem pela cidade do Dom, porém, não foi um grande sucesso.

Haller não conseguiu garantir uma vaga no time titular. Por isso, ele não foi convocado para a Copa do Mundo pela Costa do Marfim.

Em 51 partidas oficiais, Haller marcou sete gols e deu cinco assistências. Agora, ele troca o Utrecht pelo mais alto nível do futebol japonês.

O experiente Haller assinará contrato de um ano com o Sanfrecce Hiroshima, com opção de renovação por mais uma temporada.

Haller está, portanto, prestes a embarcar em sua primeira aventura fora da Europa. Até agora, o atacante já atuou na França, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha.

Não se sabe qual será o salário que Haller receberá no Japão. No entanto, parece que ele vai aproveitar seu status de jogador sem vínculo para garantir um bônus de assinatura considerável.