Como assistir a Seattle Sounders FC x Real Salt Lake com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - 1/16 19 de nov. de 2026 - 22:00 Lumen Field

O Seattle Sounders FC recebe o Real Salt Lake no Lumen Field em um confronto da Conferência Oeste da MLS. As duas equipes estão na metade inferior da tabela e precisam de pontos.

A equipe de Brian Schmetzer chega após uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Los Angeles FC, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas. O Seattle Sounders FC tem oscilado entre atuações promissoras e tropeços pesados, incluindo uma derrota por 5 a 1 para o Vancouver Whitecaps.

O Real Salt Lake chega a Seattle embalado. A equipe de Pablo Mastroeni venceu três dos últimos quatro jogos pela MLS, o mais recente deles por 2 a 1 sobre o LA Galaxy. A sequência reforçou sua condição de equipe capaz de conquistar resultados fora de casa mesmo em partidas difíceis.

O Seattle leva vantagem nos confrontos diretos recentes. Venceu o Real Salt Lake por 2 a 0 no Lumen Field em setembro de 2026 e ganhou três dos últimos cinco encontros entre os clubes.

As duas equipes ocupam posições vizinhas na classificação da Conferência Oeste, o que torna este um confronto direto por posições na tabela.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este jogo da MLS.

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