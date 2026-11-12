Sean Steur protagonizou uma transferência milionária do Ajax para o Newcastle United no último verão. O meio-campista de 18 anos voltou a se juntar à seleção holandesa sub-21 nesta semana para um confronto decisivo em dois jogos. Voetbalzone conversou com o jogador de Volendam durante o atendimento à imprensa em Zeist.

No hotel onde a seleção holandesa sub-21 costuma ficar hospedada, Steur aparece ao lado de Ruud Nijstad, da mesma idade. Depois que a dupla bem-humorada para de rir, a entrevista finalmente começa. "É sempre bom estar aqui de novo. Vamos disputar dois jogos importantes, então temos muito pelo que esperar."

Nesta data Fifa, a seleção holandesa sub-21 enfrenta a equipe da mesma categoria da Dinamarca nos playoffs. As duas seleções disputam, em jogos de ida e volta, uma vaga na Eurocopa sub-21 de 2027, que será realizada no próximo verão europeu na Albânia e na Sérvia.

Logo fica claro que Steur ainda não adotou o sotaque de Newcastle. "Quando estou em Newcastle, ainda falo bastante holandês. Converso muito por telefone com os meninos daqui e com meus pais. O Sven Botman também é holandês, claro. Mesmo assim, é bom poder falar o tempo todo na minha língua."

"Eu achava que falava inglês muito bem... Mas agora meu inglês já está em um bom nível. Por causa do sotaque de lá, no começo eu precisava pedir algumas vezes que repetissem certas coisas. Agora está bem melhor", diz Steur, rindo.

Seleção holandesa sub-21

Apesar do que está em jogo na próxima semana, Steur não percebe nervosismo no elenco da seleção holandesa sub-21. "Não, seguimos tranquilos. É claro que sabemos que precisamos mesmo vencer. Já tivemos um bom treino e percebo que todos estão motivados. Mesmo assim, não sinto nervosismo nem uma pressão extra. Sabemos o que temos de fazer."

O próprio Steur está especialmente determinado a conseguir a classificação para a Eurocopa de base. "Outros jogadores já ganharam uma Eurocopa de base, mas, para mim, seria a primeira vez em uma fase final... É algo muito bom pelo que esperar. É muito importante que a Holanda esteja lá. Todos aqui querem isso."

Na seleção holandesa sub-21, Steur passa muito tempo com Nijstad. "O Ruud e eu rimos muito juntos. Conheço ele há alguns anos e sempre tivemos uma relação muito boa. Por isso, fico feliz de estar aqui com ele."

As horas livres em Zeist são ocupadas principalmente com jogos. "Sinuca, pingue-pongue e Rummikub. O Ruud disse que costuma me vencer no FIFA? Depois posso mostrar um vídeo no meu celular que mostra algo bem diferente do que ele diz. Sério, nunca perdi para ele!"

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Transferência que deu o que falar

Falando em FIFA: desde este ano, o escudo da Premier League aparece na carta de Steur no popular modo de jogo Ultimate Team. A competição é um paraíso para os jogadores, e Steur continua feliz com a mudança para o Newcastle United. "Eu me adaptei bem e estou gostando muito daqui. É uma competição maravilhosa e um clube fantástico, com torcedores incríveis."

Segundo o adolescente, as diferenças entre Ajax e Newcastle United não são grandes. "No fim das contas, continua sendo futebol. Acho que a maior diferença está na própria competição. Ela é um pouco mais intensa, tanto fisicamente quanto em termos de velocidade."

"Todo mundo consegue ver isso pela televisão. Tudo é um pouco mais extremo. Eu gosto muito disso. Foi um dos motivos que me levaram a dar esse passo", afirma Steur, que continua plenamente convicto de sua escolha. "Cem por cento!"

Steur não sente pressão extra por causa do valor elevado da transferência. "Acho que, para os padrões do futebol de hoje, o valor pago por mim nem é tão alto assim. É claro que é muito dinheiro por um jogador de 18 anos, mas vemos quantias enormes sendo pagas em todo lugar."

"Eu não encaro as coisas dessa maneira. Tento me desenvolver o máximo possível e fazer o melhor que posso. Na verdade, nunca fiquei pensando nisso", diz Steur.

Botman, de 26 anos, que defendeu a seleção holandesa sub-21 em 12 ocasiões no passado, ajudou Steur a se estabelecer na Inglaterra. "Felizmente, o Sven e eu nos damos muito bem. Ele é um cara muito legal e, no começo, me explicava as coisas quando eu não entendia algo."

Os torcedores do Newcastle United elogiam tanto Steur que acham que ele merece mais tempo em campo. O jogador, por sua vez, mantém a calma. "É sempre bom quando os torcedores estão felizes com você. Cabe a mim fazer com que isso continue assim."

"Cada jogo pelo Newcastle é muito especial, principalmente com essa torcida. Sobretudo no St James’ Park. Acho que nunca vou me cansar daquele ambiente. Sou muito grato por isso", diz Steur, orgulhoso.

A seleção holandesa principal

Steur realizou o sonho de jogar na Premier League, mas suas ambições vão além. Na Itália, o meio-campista Riccardo Cassano, de 17 anos, do Como, pode ter a esperança de ganhar minutos pela seleção principal nesta data Fifa, embora ainda não tenha feito sua estreia oficial como profissional.

Nesse aspecto, Steur já tem bem mais experiência, mas mantém a paciência. "A seleção holandesa principal é, claro, o sonho de qualquer jogador da seleção sub-21, então também é o meu. É um objetivo, mas não sou de pensar tão longe no futuro, porque acho que isso não adianta muito."

"Procuro me desenvolver o máximo possível como jogador e, no fim, quero muito chegar lá", ressalta Steur, que sabe do que precisa. "Jogar bastante, ficar mais forte e ganhar um pouco mais de experiência."

Por enquanto, o foco está totalmente nos playoffs contra a seleção dinamarquesa sub-21. Determinado, Steur tem um objetivo claro: "Esta data Fifa só terá sido um sucesso se nos classificarmos para a Eurocopa!"

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