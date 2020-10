Sean Connery poderia ter jogado no Manchester United, mas achou que teria mais futuro como ator

O eterno James Bond em 007 passou perto de ser jogador dos Red Devils, antes de se tornar uma estrela do cinema, mas escolheu a carreira de ator

O mundo perdeu mais um grande ídolo neste sábado (31), o lendário ator Sir Sean Connery, mundialmente conhecido por interpretar o agente secreto James Bond, na franquia de filmes 007. Durante seus 90 anos de vida, o escocês também teve uma forte ligação com o futebol, e quase se tornou jogador do quando ainda era jovem, mas acabou preferindo as telas do cinema.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Nascido em Fountainbridge, em Edimburgo, na , Connery jogava nas categorias de base do Bonnyrigg Rose , durante a infância. E se no cinema ele foi o 007, dentro de campo ele já usava o mesmo número na camisa - sem os dois zeros na frente, claro.

Mais times

Embora não tenha sido um prodígio do esporte, o ator também teve seus momentos no futebol. Segundo o jornal escocês The Dalkeith Advertiser, em uma eliminatória da Scottish Junior Cup, em 1951, Connery marcou um golaço de fora da área, a quase 30 metros de distância do gol. Mesmo assim, seu time acabou derrotado por 3 a 1 para o Broxburn Athletic.

Mas muito além disso, dois anos mais tarde, o lendário treinador escocês Matt Busby, do Manchester United tentou levá-lo ao Old Trafford, com uma oferta de contrato de 25 libras por semana, após se impressionar com o desempenho do jovem jogador em uma partida diante de um time local.

Mais artigos abaixo

RIP Sir Sean Connery



Did you know: He was offered a contract by Manchester United manager Matt Busby in 1953 🔴



An absolute legend pic.twitter.com/YDvLH1SGhU — (@IntChampionsCup) October 31, 2020

"Queria muito aceitar porque adorava futebol. Mas percebi que um jogador de futebol de primeira classe pode cair de rendimento depois dos 30 anos, e eu já tinha 23 anos. Decidi me tornar um ator e acabou sendo uma das minhas jogadas mais inteligentes", contou Sean Connery.

Por mais talentoso que ele fosse com a bola nos pés, é difícil imaginar que o primeiro James Bond teria dentro de campo o mesmo sucesso que teve nas telas do cinema. Além de ser o grande protagonista de 007, o ator também estrelou diversas produções, como Indiana Jones, Os Intocáveis, Highlander, Coração de Dragão e A Liga Extraordinária, apenas para citar algumas. O Manchester United perdeu um jogador, mas o mundo ganhou um eterno ícone do cinema.