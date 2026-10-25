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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
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“Se você não acredita, já fracassou!”: Herói Maxi Beier fala após golaço pelo Dortmund

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O atacante do Borussia Dortmund Maxi Beier comemorou após sair do banco e marcar o gol decisivo na vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. O jogador alemão destacou a importância de acreditar e de manter uma rotina incansável de treinos.

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Gol de Beier garante vitória dramática ao Borussia Dortmund

Maxi Beier protagonizou um lance de genialidade aos 80 minutos e garantiu a vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, em um Signal Iduna Park lotado. Beier iniciou a jogada pela ponta esquerda, tocou para o reserva Jobe Bellingham e recebeu uma devolução precisa.

O atacante, que havia entrado aos 68 minutos, bateu com efeito de 17 metros e colocou a bola no ângulo mais distante, sem chances para o goleiro Noah Atubolu, do Frankfurt.

O gol garantiu a quinta vitória do BVB nesta edição da Bundesliga e levou a equipe à liderança da tabela.

Atacante atribui ao treino constante sua especialidade em chutes no canto mais distante

Em entrevista à Sky após o apito final, Beier revelou que a finalização espetacular de longa distância não foi por acaso. "Treino muito esses chutes", explicou Beier.

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"É claro que estou feliz por a bola ter entrado assim. Acreditar [na nossa capacidade de marcar nos minutos finais] é o mais importante."

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"Se você não acredita nisso, já fracassou", afirmou o atacante.

Beier encara calendário exigente em meio à sequência de vitórias do BVB

Apesar da dura sequência de jogos do BVB em competições europeias e nacionais, Beier afirmou que o elenco se sente bem mesmo com uma carga pesada de partidas. "Foram semanas exigentes até agora", admitiu Beier.

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"Mas todos nós amamos jogar e estar em campo."

A participação decisiva de Beier mostrou que as substituições táticas feitas por Niko Kovac no segundo tempo deram resultado.

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Atacante do Dortmund quer manter a boa fase diante do gol

A fase artilheira de Beier oferece a Kovac boas opções ofensivas para um período crucial da temporada do Dortmund.

O BVB volta suas atenções para o confronto com o Werder Bremen pela Copa da Alemanha no meio da semana, antes de enfrentar o Bayern de Munique.

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O jogador da seleção alemã tentará manter seu espaço na rotação do ataque de Kovac.