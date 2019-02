"Se tivesse ido para o Real faria 200 gols, mas ficaria entediado", diz Batistuta

Ex-jogador argentino foi procurado por gigantes europeus em seu auge, mas diz não se arrepender de ter continuado na Fiorentina

Gabriel Batistuta deixou seu nome marcado na Fiorentina. Considerado um dos grandes atacantes dos anos 1990, o argentino chegou a ser procurado por times como Manchester United, Milan e Real Madrid, mas permaneceu em Florença para defender as cores da Viola. Ele não se arrepende de sua decisão.

"Se eu tivesse ido para o Real Madrid, eu ia ganhar com certeza, eu ia fazer mais de 200 gols, mas eu ia ficar entediado. A mesma coisa teria acontecido comigo no Milan. É por isso que me sinto como um vencedor, mesmo que não ganhe um troféu. Perdi 10 anos da minha vida, mas não os perdi, mas ganhei no sentido humano. Não ganhei um título com a Fiorentina, mas quando estava lá queria ganhar de todos os grandes, aproveitava enquanto as outras tinham uma vantagem", falou Batistuta.

O craque argentino chegou à Itália em 1991 para jogar pela Fiorentina. Por lá ficou nove anos e ganhou reconhecimento internacional. Ele foi revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina e ainda jogou nos grandes rivais River Plate e Boca Juniors.

Rui Costa (à esquerda) e Batistuta (à direita) nos tempos de Fiorentina

Ele afirmou que um dos motivos de ter preferido permanecer na Viola foi exatamente a cidade de Florença que e a tranquilidade do local.

"Eu nunca gostei de ser um líder da equipe porque quando você se se converte a isso, você se torna o maior responsável pelas vitórias e derrotas. Na Fiorentina, após alguns anos de adaptação, eu já era uma figura procurada pelo Real Madrid, Manchester ou Milan, mas eu preferia a tranquilidade de Florença", afirmou Gabriel.