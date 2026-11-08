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Jose Mourinho elogiou o capitão do Real Madrid, Federico Valverde, por sua incrível versatilidade na atual temporada. O uruguaio tem se destacado em várias posições, tanto no meio-campo quanto na defesa, sem deixar de representar uma ameaça importante ao gol adversário.

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Em campo pelo time

Mourinho destacou a versatilidade excepcional de Valverde como um grande trunfo para o Real Madrid. O uruguaio tem alternado entre o meio-campo e a defesa para ajudar a equilibrar a equipe. Valverde começou a temporada em uma dupla de volantes, frequentemente ao lado de Aurelien Tchouameni no centro do campo.

Recentemente, porém, Mourinho passou a escalar o capitão do clube como lateral-direito, com ótimos resultados. Mesmo atuando mais recuado, Valverde manteve sua capacidade ofensiva. Ele marcou gols em suas duas últimas partidas pelo gigante espanhol.

Pronto para qualquer função

A mudança de posição de Valverde começou durante um confronto difícil contra a Roma pela Champions League. Com o Real Madrid perdendo por 3 a 1, Mourinho deslocou Valverde para a lateral direita, e o ajuste tático deu início a uma dramática vitória de virada por 4 a 3. O uruguaio permaneceu na defesa e teve boas atuações contra Sevilla, RB Leipzig, Barcelona e Valencia. Mourinho elogiou prontamente a postura altruísta de seu capitão após a vitória sobre o Sevilla.

“Ele é um dos jogadores mais versáteis do futebol mundial”, afirmou Mourinho, segundo o Mundo Deportivo. “Não preciso convencê-lo de nada. Ele é o capitão do Real Madrid; se tiver que jogar como goleiro, ele joga, com luvas e tudo.”

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Equilíbrio entre o meio-campo e a defesa

A capacidade de adaptação de Valverde permitiu a Mourinho aproveitar ao máximo as opções do elenco. O treinador sabe que precisará de Valverde em diferentes posições ao longo da temporada. O português explicou a responsabilidade especial de usar a braçadeira de capitão.

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“Quando você é o capitão, precisa ser diferente”, explicou Mourinho. “No meio-campo, temos Bernardo [Silva], Tchouameni, [Eduardo] Camavinga, Thiago [Pitarch] e só. Por isso, acredito que Fede jogará na lateral, porque todos nós gostamos disso, mas ele também terá que jogar no meio-campo.”

Gols mesmo atuando mais recuado

Jogar mais longe da área adversária não impediu Valverde de marcar. Recentemente, ele saiu do banco em Atenas para atuar no meio-campo e marcou o gol da vitória aos 92 minutos com um chute de fora da área. O jogador de 26 anos voltou então à sua nova função de lateral-direito contra o Valencia. Ele marcou pelo segundo jogo consecutivo, aproveitando um rebote com um chute da entrada da área e confirmando sua excelente fase.