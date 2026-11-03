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O técnico do Villarreal, Inigo Perez, pediu ao elenco que deixe todo o medo de lado ao receber o Paris Saint-Germain, campeão europeu, na terça-feira. Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o Submarino Amarelo está ansioso para se testar contra uma equipe que Perez descreveu como um rolo compressor.

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Imparável, PSG vai à Espanha em busca de sequência recorde

O campeão europeu Paris Saint-Germain vai ao Estadio de la Ceramica enfrentar o Villarreal em sua quarta partida na Champions League da Uefa. A equipe de Luis Enrique chega à Espanha embalada por nove vitórias consecutivas em todas as competições. Na mais recente, goleou o Le Havre por 5 a 1, com três gols de Achraf Hakimi.

O PSG está invicto há 13 jogos na Champions League, igualando um recorde do clube estabelecido entre 2012 e 2014.

Já o Villarreal chega ao confronto na penúltima posição de La Liga após uma derrota decepcionante para o Espanyol no fim de semana.

Perez alerta Villarreal para não ter medo

Em entrevista coletiva antes da partida, o técnico do Villarreal Inigo Perez afirmou que sua equipe precisa deixar de lado qualquer complexo de inferioridade diante do atual campeão. “Contra esse tipo de equipe, é preciso deixar o medo de lado, abandonar os complexos e reafirmar a própria capacidade”, declarou Perez.

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“Tentar mostrar que você também tem nível, porque, se eles perceberem o medo, não vão perdoar.”

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“Independentemente do estádio, do adversário ou do contexto, eles são um rolo compressor. É exatamente o que esperamos. Conhecemos bem todos os pontos fortes deles”, acrescentou o técnico.

Gueye celebra confronto dos sonhos contra o melhor time do mundo

O meio-campista do Villarreal Pape Gueye reforçou o que disse seu técnico e destacou a emoção de enfrentar a equipe francesa. “Olhando para os últimos anos da Champions League, talvez seja o melhor time do mundo. Eles têm jogadores de destaque individualmente, mas, para mim, nós temos uma equipe muito boa”, afirmou Gueye.

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“A verdade é que é complicado porque eles são muito rápidos e sabem jogar juntos.”

“Para nós, jogar a Champions League também é um sonho desde pequenos. Queremos dar tudo de nós e vencer amanhã”, afirmou Gueye.

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Espaços em campo serão grande desafio para os donos da casa

Perez espera uma partida aberta e acredita que a postura agressiva do PSG abrirá espaços para atacar, diferentemente do que ocorreu contra os adversários recentes no campeonato nacional. “Mentalmente, sabemos que eles virão para cima de nós... Mais importante do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui é estarmos prontos para competir”, declarou Perez.

“Não há nada melhor do que enfrentar os melhores. Não vejo isso como um problema. Aceitamos o desafio. Amanhã será um grande teste para nós.”

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O Villarreal busca fazer uma atuação disciplinada para atrapalhar o campeão europeu.