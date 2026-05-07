"Se Ricky van Wolfswinkel tivesse se destacado no Ajax, ele estaria jogando no FC Barcelona"

Aad de Mos apreciou a carreira de Ricky van Wolfswinkel. Foi o que afirmou o ex-técnico em entrevista à RTV Oost.

Van Wolfswinkel, de 37 anos, vai se aposentar do futebol profissional após esta temporada. De Mos acompanhou o atacante do FC Twente há vinte anos, quando ele era um jovem talento no Vitesse.

De Mos acredita que Van Wolfswinkel pode se despedir de cabeça erguida. “Ele marcou gols em todos os lugares.”

Em especial, os pênaltis do experiente jogador ficarão na memória de De Mos. “Acho isso fenomenal. Quando ele se posiciona para cobrar, você tem certeza de que pode marcar um gol.”

De Mos acredita que Van Wolfswinkel conquistou muito graças à sua perseverança, mas também faz uma observação. “Ele teve o azar de não ter nascido em Amsterdã.”

“Se ele tivesse se destacado em um clube de ponta como o Ajax, talvez sua trajetória tivesse sido diferente. Ele não teria ido para o Sporting de Lisboa, mas talvez para o FC Barcelona.”

De Mos acredita que os fãs de futebol certamente verão Van Wolfswinkel de volta. “Vejo ele facilmente se tornando um bom treinador ou analista. Ele é sensato, honesto e entende bem do jogo.”