Se recuperando de lesão, Alisson treina sozinho no CT do Liverpool

O goleiro recebe uma autorização especial para treinar no CT

Mesmo com os treinamentos suspensos por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, o goleiro Alisson, do , recebeu uma autorização especial e pode continuar frequentando o centro de treinamentos do clube para tratar de sua lesão.

Em depoimento publicado no Instagram, o goleiro revelou que só tem contato com dois profissionais do clube, que o ajudam a tratar da lesão. “Não tenho contato com companheiros, todos estão nas suas casas. Só tenho contato com o fisioterapeuta e o treinador de goleiro", disse.

No vídeo, Alisson, que é embaixador da OMS (Organização Mundial da Saúde), ainda pediu para que todos seguissem as recomendações para o combate ao coronavírus.

Veja o depoimento do goleiro: