"Se quisesse forçar, faria na 1ª fase", diz Sergio Ramos sobre cartão polêmico

O Real já vencia a partida por 2 a 1, quando Ramos fez falta em cima do atacante Kasja Dolberg e recebeu o cartão amarelo

Em entrevista ao jornal Marca, Sergio Ramos esclareceu o que ocorreu sobre o cartão amarelo que recebeu no jogo contra o Ajax, pelas oitavas de final da Champions League 2018-19. Capitão do Real Madrid, o defensor explicou as reais razões que o levaram a cometer a falta no final da partida.

“Me surpreendo muito com isso. Me refiro a forçar uma falta, uma falta que era inevitável”, disse.

Questionado sobre cometer a infração, Ramos destacou que o lance foi preciso para evitar o possível empate do Ajax. Na ocasião, o Real já vencia a partida por 2 a 1: “Foi um contra-ataque muito perigoso aos 88 minutos, com um jogo aberto e o empate também. É por isso que eu disse que estaria mentindo se dissesse que não forcei (o cartão). Assim como sabia que não tinha outra escolha senão cometer a falta. E foi isso que eu quis dizer quando disse que no futebol você tem que tomar decisões complicadas”.