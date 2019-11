Se o Vasco ganhar... torcida faz promessas hilárias contra o Fla; veja!

O Gigante da Colina não bate o arquirrival desde 2016 e vem de derrota por goleada no Brasileirão

A torcida do passou esta quarta-feira (13) fazendo promessas para o time bater o , no clássico antecipado da 34ª rodada do Brasileirão.

Seja por causa do poderio atual do , que lidera com folgas o Campeonato Brasileiro, pelo resultado do primeiro turno (derrota por 4 a 1 contra o Fla) ou por não vencer o arquirrival desde 2016, não faltou promessa ousada e engraçada dos cruz-maltinos. Confira abaixo!

Se o Vasco ganhar do Flamengo hoje, eu boto o Campello ABRAÇADO COM O EURICO como foto de perfil e deixo até o final do ano — CRVG da Decepção (@CRVGDecepcao) November 13, 2019

Se o vasco ganhar hoje, meu filho vai ter o nome do autor do gol. Não importa se for menina — Letícia ✠ (@LeticiaArcelino) November 14, 2019

se o vasco ganhar hoje eu boto a foto de perfil do Ribamar ate seg — mayarao fragosao (@mayarafragos0) November 13, 2019

se o vasco ganhar hoje eu peço elA em namoro — H. (@canceriandu) November 13, 2019

se o Vasco ganhar hoje pago esfirra de calabresa p geral q curtir meu comentario — Ferreira (@xxtharsin) November 13, 2019