"Se o Rogério olhou meu futebol, algo de bom deve ter", diz Sidão após deixar o São Paulo

Goleiro foi muito criticado ao longo de 2018 e foi contratado pelo Goiás, que subiu da segunda divisão nacional

Com passagem de dois anos no São Paulo, o goleiro Sidão se despediu dos companheiros, torcida e diretoria e destacou o motivo pelo qual esteve na meta do clube paulista.

"Se o Rogério Ceni teve olhos para o meu futebol, é porque algo de bom deve ter", revelou o ex-camisa 12 do Tricolor em entrevista para a TV Gazeta.

Confira os números de Sidão no Campeonato Brasileiro 2018:

Ainda em relação ao ex-comandante, Sidão lembrou de como Ceni foi importante para a sua passagem na equipe e lamentou a demissão durante sua primeira temporada.

"(Era) um cara de quem eu tinha o aval (no São Paulo), mas infelizmente para ele as coisas não aconteceram também da forma que ele queria", comentou o jogador sobre o treinador, demitido em julho de 2017.

Sidão chega ao Goiás com contrato de dois anos e, além dele, a principal novidade da agremiação para a temporada é a chegada de Maurício Barbieri no comando da equipe no lugar de Ney Franco.