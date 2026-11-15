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O ídolo brasileiro Ronaldinho admitiu que sua sensacional volta ao futebol profissional, aos 46 anos, “passou rápido demais” após sua estreia pelo Ravenna. O ex-vencedor da Bola de Ouro voltou a entrar em campo pelo clube da Serie C no domingo, mostrando que seu amor pelo futebol permanece intacto, apesar dos anos longe dos holofotes.

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Uma lenda volta aos gramados

O mundo do futebol parou no domingo quando um dos maiores artistas do esporte fez um retorno inesperado ao futebol profissional. Ronaldinho, agora com 46 anos, vestiu a camisa do Ravenna para o importante confronto da Serie C contra o rival local Forli, ajudando sua equipe a vencer por 2 a 0.

Oficialmente aposentado do futebol profissional desde 2018, após disputar sua última partida em alto nível pelo Fluminense em 2015, o brasileiro teve sua chegada ao Ravenna no verão vista por muitos como uma grande jogada de marketing. No entanto, mostrou que ainda tinha vontade de competir ao começar a partida como titular. O veterano meia disputou todo o primeiro tempo antes de receber uma estrondosa ovação de pé no intervalo, quando chegou ao fim sua participação planejada na partida.

Ao comentar a experiência intensa, o brasileiro se mostrou emocionado com a recepção do público italiano. “Passou rápido demais. O futebol sempre foi assim para mim”, explicou o jogador de 46 anos à Sky Sport Italia. Sua presença não foi apenas simbólica: ele participou ativamente da construção da jogada do primeiro gol, marcado por Giulio Donati, que, curiosamente, enfrentou o Milan de Ronaldinho quando jogava pelo Lecce, anos atrás.

Novas partidas são uma possibilidade

Embora muitos esperassem que essa fosse uma participação simbólica e isolada, Ronaldinho já abriu as portas para voltar a jogar. O brasileiro foi substituído no intervalo, quando o Ravenna vencia por 1 a 0, e atraiu uma multidão de jornalistas. Dida, seu ex-companheiro na seleção brasileira e no Milan, também se juntou a ele em campo durante o intervalo. A partida, com ingressos esgotados no estádio Bruno Benelli, teve até uma arquibancada temporária chamada “R10”, em homenagem a Ronaldinho e ao número de camisa que marcou sua carreira.

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“Esta foi minha última partida? Não sei. Se o presidente continuar me chamando, eu volto! É sempre um prazer. Eu disse ao presidente que, se ele precisar de mim, estarei aqui”, afirmou o lendário camisa 10.

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A alegria do vestiário

Para Ronaldinho, o retorno significou mais do que os 45 minutos em campo: foi também uma oportunidade de reviver o ambiente e a atmosfera única de um dia de jogo. No auge da carreira, o brasileiro era amplamente considerado um dos melhores jogadores do mundo e encantava os torcedores com sua personalidade alegre e suas habilidades deslumbrantes. Sua trajetória vitoriosa inclui a conquista da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, da Champions League de 2006 com o Barcelona e de títulos nacionais pelo Barcelona e pelo Milan. Ele também ganhou a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA em 2005.

“Foi muito bom estar aqui, jogar e viver a preparação no vestiário. O futebol sempre foi a coisa mais maravilhosa da minha vida”, continuou o ídolo. Ele também falou sobre a importância de manter a alegria no esporte, característica pela qual ficou conhecido ao longo da carreira. “Foi divertido estar com tantos jogadores jovens, alguns dos quais cresceram me vendo jogar. Foi ótimo. Agora, se o presidente me chamar, eu volto!”

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Resgatar o orgulho no futebol

Além de falar sobre seu retorno, Ronaldinho aproveitou a oportunidade para comentar a situação do futebol tanto em seu país natal quanto na Itália, onde está temporariamente. O brasileiro passou por vários clubes importantes, incluindo Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan, além de Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense no Brasil, e do Querétaro, do México. Ele marcou 299 gols na carreira profissional e esperava chegar à marca de 300 com a camisa do Ravenna. Revelou, inclusive, que teria cobrado um pênalti se sua equipe tivesse recebido um.

“Há muitos jogadores que têm a mesma alegria que eu tinha. No futebol, às vezes as coisas não vão bem. Sabemos disso no Brasil, e vocês, italianos, também. Espero que Itália e Brasil voltem a ganhar Copas do Mundo e a jogar um grande futebol”, declarou.