"Se o Flamengo...": rubro-negros se mobilizam com promessas por título da Libertadores

Sem conquistar a Libertadores desde 1981, o soma longos 38 anos longe da principal taça da América do Sul. Semifinalista desta edição, o time comandado por Jorge Jesus é tido como um dos favoritos na disputa pelo título, graças ao elenco repleto de estrelas.

Desta forma, a equipe está entre os assuntos mais comentados nas mídias sociais, devido aos flamenguistas e as inusitas promessas, “se o flamengo ganhar" do . A partida ocorre nesta quarta-feira, logo mais, às 21h30 (Brasília), na Arena Grêmio.

Se o Flamengo for campeão da liberta tem resenha aqui em casa e eu pago tudo. Mandei o papo

Se o Flamengo passar do grêmio que vou parar de beber refrigerante até a final!!

Se o Flamengo passar do grêmio eu vou fazer um vídeo de como fazer uma Confraternização dos funcionários públicos.

Deixo minha foto com a ex no perfil durante 2 dias (ela ja namora outro maluco)