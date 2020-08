"Se Neymar vale R$ 1,4 bilhão, então Ronaldinho nem teria preço", diz alemão

Ex-jogador de Stuttgart e Leverkusen destaca que Ronaldinho e Fenômeno seriam impagáveis com os valores que são pagos atualmente no futebol

O mercado de transferências foi sendo inflacionado com o tempo e os jogadores se tornaram mais caros a cada ano. A pandemia do novo coronavírus reduziu um pouco os valores astronômicos pagos no futebol, é verdade, mas isso é algo que não deve durar para sempre. E se Neymar foi a transferência mais cara da história, ao ser comprado por 222 milhões euros, para um ex-jogador alemão, Ronaldinho Gaúcho não deveria ter preço.

Roberto Hilbert, que defendeu durante muitos anos o e o , afirmou que o ex-camisa 10 do é o melhor jogador que enfrentou em sua carreira. No total, foram dois encontros entre Stuttgart e os catalães, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2007/08. Sem surpresas, R10 saiu vitorioso nos dois confrontos, com placares de 3 a 1 e 2 a 0.

Aquele time do Barcelona ainda contava com Henry, Eto’o, Xavi, Iniesta e um jovem Lionel Messi. Mas para Hilbert, nenhum deles poderiam ser comparados ao bruxo.

"O melhor jogador que já enfrentei foi Ronaldinho. Para mim, ele é possivelmente o melhor jogador da história” contou Hilbert à Goal.

“Ele era rápido, forte e sempre feliz. Stuttgart e Barcelona não foi muito bom para nós, mas foi uma grande experiência. Eu apenas tentava acertá-lo, mas não era fácil”, lembrou o zagueiro.

O alemão também disse ter uma admiração especial por Ronaldo Fenômeno e afirmou que, se os jogadores de hoje valem quantias astronômicas, como Neymar e Mbappé, então não haveria dinheiro suficiente para que a dupla brasileira de Ronaldos pudesse ser comprada.

“Se Neymar vale 222 milhões de euros e com seu salário, então eu acho que Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno custariam ainda mais, a ponto de ser impossível pagá-los", destacou.

Apesar disso, Hilbert, que hoje é treinador do Greuther Furth, clube da 2 onde começou sua carreira, reconheceu que Neymar e Mbappé têm um talento fora do comum, assim como Messi e Cristiano Ronaldo.

“Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Neymar também são incríveis. Eles adoram e se divertem jogando em um nível superior”, ressaltou.

“Eles nunca ficam inseguros ou pensam que não são bons o suficiente. Eles pensam que são os melhores do mundo quando entram em campo, por isso são tão bons”, completou.

Hilbert só saiu da para defender o da em 2009, mas retornou em 2013. Durante os últimos anos de sua carreira, ele viu o de Munique dominar a Bundesliga e a Europa e também destacou a qualidade de um dos craques bávaros daquela época.

“Ronaldinho foi o melhor que já enfrentei, mas Franck Ribéry foi o melhor que enfrentei na Alemanha. Jogam futebol por diversão e não pelo trabalho. Eles ficam felizes por estar em campo e jogar bola, sentem isso no coração”, lembrou Hilbert.

“Eles têm aquele talento que Deus dá e ninguém mais tem. Eles fazem a diferença porque ninguém mais pode fazer o que eles fazem”.