"Se não foi nossa melhor atuação na temporada, foi uma das melhores", elogia Simeone

Técnico exalta exibição do Atlético de Madrid na vitória sobre o Levante

O Atlético de Madrid venceu o Levante, em casa, por 1 a 0, com gol de pênalti de Griezmann, neste domingo (13). Para muitos, o triunfo por placar apertado e com gol de bola parada pode colocar em xeque o nível da atuação dos Colchoneros, mas para o técnico Diego Simeone, a exibição de seu time foi uma das melhores, se não a melhor da temporada.

"Se não foi foi a melhor, foi uma das melhores partidas da temporada junto com aquela contra o Borussia Dortmund (pela Champions League). Sobretudo porque sempre pressionamos a saída de bola do rival. Apareceu o gol anulado, a lesão de Savic, mas vencemos", destacou o treinador do Atleti.

Com a vitória, os Rojiblancos seguem no segundo lugar de La Liga, cinco pontos atrás do líder Barcelona.