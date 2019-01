"Se Messi não merecia a Bola de Ouro, eu não entendo nada de futebol", diz Filipe Luís

Lateral-esquerdo brasileiro do Atlético de Madrid exalta craque argentino do Barcelona

Para Filipe Luís, quem merecia a Bola de Ouro em 2018 era Lionel Messi. Nada de Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou qualquer outro. Para o lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e da Seleção Brasileira, a Copa do Mundo decepcionante com a Argentina e a queda surpreendente para a Roma na Champions League com o Barcelona não pesam tanto quanto o doblete com o Barça e a Chuteira de Ouro, além dos números excepcionais do camisa 10.

"Depois de tantos anos, Messi se reinventa. Ele jogava na ponta, agora joga no meio. E, de repente, ouço que não merecia ganhar a Bola de Ouro porque fez uma temporada ruim em 2018. Ele ganhou La Liga, a Copa del Rey, foi o jogador que mais marcou gols em toda a Europa e deu um montão de assistências. Quem diz isso ou não está vendo o que eu vejo ou eu não sei nada de futebol", disse ao Globoesporte.

"Messi é o melhor do Barcelona, marca gols, quando não dá assistências ou começa as jogadas dos gols. Isso em todos os jogos nos últimos dez anos. Minha rivalidade com ele é infinita dentro de campo, mas fora, minha admiração também é infinita. Ele é argentino, joga no rival, não ganho nada falando bem dele, mas sou sincero", concluiu.