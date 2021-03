'Se Maradona jogou aqui, Messi também irá', opina treinador do Newell's Old Boys

Germán Burgos, recém-chegado nos Leprosos, acredita que o craque pode retornar ao time no futuro

Lionel Messi no Newell's Old Boys? É o que Germán Burgos, ex-goleiro e atual treinador da equipe, espera que aconteça em um futuro próximo. Com um detalhe: após o argentino renovar seu contrato com o Barcelona.

Com o futuro incerto no Camp Nou, o atacante seis vezes vencedor da Bola de Ouro segue fazendo barulho no mercado, com times como PSG, Manchester City e o próprio Barça disputando seus talentos.

O precedente para que Messi retorne à Argentina depois de mais de 20 anos existe: o próprio ídolo já admitiu que gostaria de atuar no Newell's, clube que o revelou, antes de encerrar a carreira.

"Se Maradona jogou aqui, Messi também irá"

Perguntado sobre o futuro do jogador em entrevista concedida ao La Capital, jornal argentino, Burgos - assistente técnico de Diego Simeone durante uma década no Atlético de Madrid - deixou claro que acredita no retorno do jogador.

"Eu tenho um plano para ele. Acredito no seu futebol, no que ele pode contribuir. Não acho que ele vai deixar o Barcelona, é sua casa, mas o Newell's também é. Algum dia, ele virá jogar aqui. Se Maradona jogou aqui, Messi também irá. Espero que seja logo"

O ídolo ficou cinco anos no clube, quando recebeu a proposta do Barcelona e abandonou a Argentina para atuar na base dos catalães. Mesmo assim, nasceu e foi criado em Rosario, carregando uma grande paixão por um dos dois grandes clubes da cidade. Já Maradona foi revelado pelo Argentinos Juniors, mas defendeu o Newell's entre 1993 e 1994.

"É um sonho que tenho desde que nasci, mas tenho uma família, três filhos, vivo em um lugar que me deu tudo, onde estou calmo e posso dar um futuro para meus filhos." contou a TyC Sports em 2019. "Eu penso muito sobre isso, meu sonho. Mesmo assim, precisaria convencer minha família e meus filhos, não seria uma decisão fácil."

Enquanto não consegue a contratação de Lionel Messi, o Newell's Old Boys segue com dificuldades para realizar campanhas de destaque no futebol argentino. A equipe não joga a Copa Libertadores desde 2014, apesar de estar classificado para a próxima edição da Sul-Americana. Atualmente, está na 12ª colocação de seu grupo (entre 13 times) na Copa de la Liga Profesional, só na frente do Patronato.