Se liga, Flamengo! Quem foi destaque na última vitória do River Plate?

Millonarios contaram com boas atuações de dois de seus principais jogadores na temporada

O venceu sua sexta partida na Superliga argentina e atualmente ocupa o primeiro lugar do torneio. O time de Marcelo Gallardo bateu o por 2 a 1, no Monumental de Nuñez e chegou a 21 pontos, o mesmo número do e do . Só que os dois "Juniors" ainda disputarão seus jogos nessa quarta (30) e na quinta (31).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Os gols do River Plate foram anotados por Nicolás de la Cruz e Rafael Borré. O gol do Colón foi contra, feito pelo zagueiro Lucas Martinez, do River.

Mais artigos abaixo

O lateral-esquerdo, Milton Casco foi um dos destaques do duelo com quatro desarmes, sete duelos físicos ganhos dos oito disputados. De La Cruz e Borré vêm sendo destaques da equipe argentina nesse ano. Na Superliga argentina, De La Cruz, que é meio-irmão de Carlos Sánchez, do , jogou em seis partidas, fez dois gols e deu três assistências. Já Borré participou de oito partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência.

Já na Libertadores, De La Cruz esteve em campo 11 vezes, fez três gols e deu três assistências. Já Borré disputou 10 jogos anotando dois gols.

Os dois são os principais pontos que o deve observar para a final da Libertadores, que acontece em 23 de novembro, no .