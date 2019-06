“Se ganharmos a Copa América, me aposento” - Scaloni

Em entrevista coletiva descontraída, o treinador da Argentina brincou antes de falar sobre a pressão por títulos

Técnico da , Lionel Scaloni demonstrou bom humor na entrevista coletiva prévia à estreia na de 2019, neste sábado (15) contra a . Embalado pelo clima de relaxamento em meio aos trabalhos feitos em Salvador, o ex-jogador inclusive afirmou que se a sua equipe for campeã ele se aposenta!

“Se ganharmos a Copa América, eu me aposento”, disse entre risos antes de completar. “Aqui nós não pedimos que um faça mais do que o outro. Se cada um fizer o que faz em seu clube na seleção, teremos uma grande equipe”, avaliou. Apesar das brincadeiras, Scaloni reconheceu que a Albiceleste sempre chega para um torneio cercada de pressão.

“Sempre haverá pressão na seleção argentina”, observou. A seleção argentina não conquista nenhum título com a sua equipe principal desde 1993, quando levantou justamente aquela edição da Copa América. E por contar com grandes craques, incluindo Lionel Messi, sempre chega para as competições como uma das favoritas, mas já são quase três décadas de decepções.

Scaloni também confirmou a equipe que entrará em campo neste sábado, na Arena Fonte Nova: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi e Tagliafico, Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes, Messi, Aguero e Di María.