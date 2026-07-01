“Se fosse na nossa época, correríamos mais”... Lendas do futebol brasileiro elogiam as inovações da Copa do Mundo

Enquanto os intervalos para beber água geram ampla polêmica sobre suas dimensões comerciais e seu impacto no ritmo das partidas, o depoimento das lendas do futebol brasileiro veio para mudar o panorama.

Roberto Carlos, Cafu e Bebeto, campeões da Copa do Mundo de 1994, relembram o passado... e afirmam: “Essas pausas teriam nos transformado em máquinas que não param”.

Roberto Carlos: três minutos mudam tudo

Roberto Carlos, ex-lateral “voador” do Real Madrid, não escondeu seu entusiasmo com a ideia, segundo declarações publicadas pelo jornal espanhol “As”, onde afirmou: “O intervalo para beber água é um bom exemplo; gostaria que tivéssemos tido isso na nossa época”.

E acrescentou: “Na nossa época, isso não existia. Se tivéssemos tido intervalos para beber água e relaxar naquela época, muitas situações teriam surgido durante a partida, o que teria mudado repentinamente o ritmo do jogo ou dado ao técnico a oportunidade de conversar com os jogadores e reorganizar a equipe”.

Carlos enfatizou que “essa pausa de três minutos deve servir de exemplo. É bom que o jogador possa descansar um pouco e depois retomar o jogo em um ritmo adequado. Para mim, essa pausa é perfeita”.

Cafu: Eu correria 25 quilômetros em vez de 20

Por sua vez, Cafu foi além, afirmando que esses minutos são decisivos do ponto de vista físico. O histórico capitão da seleção brasileira destacou: “Isso ajuda muito; esses três minutos para beber água são decisivos”.

E explicou: “Se tivéssemos o VAR naquela época, se tivéssemos tempo para beber água, eu teria corrido 25 quilômetros em vez de 20 quilômetros por partida”.

E acrescentou: “Porque eu teria mais energia, estaria mais descansado e meu corpo estaria em melhor condição. Todas as mudanças no futebol são ótimas, desde que beneficiem os atletas e todos que assistem à partida”.

Bebeto: O calor é insuportável... e o descanso é uma necessidade

Já Bebeto, que conquistou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos sob altas temperaturas, falou com base em sua experiência, dizendo: “Não tenho dúvidas da importância disso. Porque os jogadores têm mais tempo para descansar, especialmente nesta época do ano aqui nos Estados Unidos, onde o calor é insuportável”.

E concluiu: “Fomos campeões do mundo aqui, e sei que o clima é muito quente. Mas agora eles têm esse intervalo para beber água e se recuperar. E isso é extremamente importante para um jogador de futebol”.