"Se fico mais animado de enfrentar Cristiano Ronaldo? Não me importo", diz Balotelli

Em entrevista exclusiva ao DAZN, o italiano falou da responsabilidade que sente ao jogar pelo Brescia

Mario Balotelli retornou a depois de uma passagem pela , jogando por Nice e Marseille. Agora, com a camisa do Brescia, o atacante está convencido que pode voltar a jogar pela seleção de seu país.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Entrevistado pelo DAZN, ele comentou sobre como está se sentindo mentalmente. “Eu estou tranquilo. Neste um mês e meio trabalhei mais do que nos últimos 10. Não ligo contra quem for, só quero brincar e me sentir bem”.

Sobre sua forma física e condições de jogo, Balotelli afirmou que desde os tempos de não se sentia como hoje: “É normal que ainda não tenha ritmo porque joguei só dois jogos até agora. Você só ganha ritmo quando está jogando. Mas uma coisa é certa: em termos de peso e forma, nunca fui assim. A última vez que tive o atual peso foi no Manchester City, e eu tinha 20 anos”.

Balotelli terá no Brescia um papel de liderança como ele nunca antes exerceu, e ele não escondeu sua ansiedade em voltar a atuar. “Estou calmo para esse retorno, mas também estou ansioso. A ansiedade certa, de quem quer jogar não importa quem - e nunca me importei com adversário. Eu estou ansioso e quero voltar a campo”.

Desejado por Flamengo e por outros clubes europeus, o atacante revelou o por que escolheu o Brescia: “Eu vim porque conhecia o presidente e a torcida. Está é minha casa, é uma honra jogar no Brescia e se não fosse por este time, nuna jogaria por um time que luta para não cair. Sei que tenho grandes responsabilidades, então me senti obrigado a me colocar numa forma física que nunca tive”.

Balotelli retorna a Itália e encontra uma mais rica do antes e com um multicampeão como Cristiano Ronaldo como o principal jogador do campeonato. Mas Balotelli não se mostrou muito impressionado com a chance de jogar contra o português: “Se me anima jogar contra ele? Eu realmente não me importo”.

“Ele é um grande campeão e o melhor do mundo junto com Messi. É bom jogar contra ele mas não estou animado. Vou tentar fazer gols [contra a ] igual a todos os outros jogos que jogarei”, completou o atacante.

Aos poucos, Balotelli vai redescobrindo o prazer que é morar onde nasceu e cada vez mais ele valoriza o tempo com sua família: “No almoço e no jantar eu faço uma coisa linda: como com a minha mãe. Ela cozinha, eu não sou muito bom. É lindo, é particular. Talvez para pessoas da minha idade isso seja normal, mas última vez que eu comi com frequência com ela eu tinha 14 anos. Ter pais por perto é uma das melhores coisas que podem acontecer com você. E se você puder combinar trabalho com família, você é uma pessoa de sorte”.

Mais artigos abaixo

Aos 29 anos, ele analisa que seu posicionamento em campo mudará um pouco no Brescia: “Eu nunca tive um só papel, mesmo sendo só um atacante. Eu sempre fui um jogador que varia muito em campo. Mas sei também que preciso fazer um mínimo para ajudar a defesa. Mas o Brescia é o primeiro time que todo mundo joga a 200 por hora”.

O atacante ainda falou sobre voltar a vestir a camisa da seleção italiana: “Meu objetivo é esse. Mas não quero pensar nisso. Só quero trabalhar para voltar a 200% o mais rápido possível. Quero que seja um grande campeonato, para mim e para a equipe”.