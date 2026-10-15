"Aceito as coisas como elas vêm. Se eu tiver que sair em janeiro, saio. Se tiver que ficar, fico. Vou fazer o que Deus colocar no meu coração", disse Endrick, sem descartar uma saída de Madri na próxima janela de transferências de inverno, após a vitória por 4 a 3 fora de casa contra a Roma pela Liga dos Campeões, na quarta-feira, em entrevista à Movistar+.

Insatisfeito com o pouco tempo de jogo, o brasileiro havia sido emprestado ao Olympique Lyon em janeiro. Na equipe francesa, destacou-se no primeiro semestre de 2026 e ganhou muita confiança com oito gols e oito assistências em 21 jogos pelo Lyon. Com essa confiança, Endrick buscava se firmar de vez no Real, mas isso ainda não aconteceu.

Assim, o jogador de 20 anos, que ficou fora no início da temporada por causa de uma lesão muscular, fez em Roma apenas sua segunda partida na temporada. Antes disso, havia sido quase sempre completamente ignorado pelo técnico Jose Mourinho. Sua única chance tinha vindo na vitória por 3 a 2 em Elche, em meados de setembro, quando jogou por quatro minutos.

Endrick deixará o Real Madrid em janeiro? Surgem especulações sobre interesse do AC Milan

Por isso, não surpreende que as especulações sobre uma nova transferência tenham ganhado força recentemente. Segundo uma reportagem recente, o AC Milan seria, no momento, o favorito para uma possível contratação de Endrick em janeiro e o destino preferido do atacante. Aston Villa e Roma também teriam manifestado interesse.

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Resta saber se a boa atuação saindo do banco no Olimpico mudará a situação de Endrick sob o comando de Mourinho. O jogador da seleção brasileira entrou no lugar de Vinicius Junior, que não vinha em boa fase, pouco antes de uma hora de jogo, quando o Real perdia por 3 a 1. Aos 83 minutos, deu a assistência para o gol de Carlos Espi, que diminuiu a desvantagem. Pouco depois, o próprio Endrick marcou de cabeça o gol de empate. Já perto do fim, Antonio Rüdiger garantiu a vitória dos madrilenhos fora de casa.

"Quando o treinador me chamou, fiquei realmente surpreso, porque foi mais cedo do que o habitual", revelou Endrick após a partida, admitindo que não esperava jogar por tanto tempo. "Eu não jogava havia muito tempo e estava muito motivado. Mostrei isso em campo e joguei bem."

O Real Madrid poderia negociar Endrick em definitivo?

O contrato de Endrick em Madri vai até 2030. Em meio às notícias sobre o suposto interesse do Milan, uma reportagem recente apontou que, além de um novo empréstimo simples, também seria possível um empréstimo com opção de compra posterior. Nesse último caso, porém, o Real exigiria uma opção de recompra.

O clube espanhol trouxe Endrick, então com 18 anos, do Palmeiras, um dos principais clubes do Brasil, para a Europa em 2024, por 47,5 milhões de euros. Desde então, o atacante nunca conseguiu conquistar uma vaga de titular. Até agora, marcou oito gols em 42 jogos pelo Real.