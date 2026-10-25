“Se eu pudesse, votaria nos três”: Thomas Tuchel apoia trio da Inglaterra na disputa pela Bola de Ouro

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O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, declarou apoio total aos três jogadores da equipe que disputam a Bola de Ouro de 2026. Com a cerimônia prestes a acontecer em Londres para uma celebração histórica do 70º aniversário do prêmio, o treinador alemão acredita que qualquer um dos três indicados seria um vencedor merecedor.

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Tuchel apoia trio da Inglaterra na disputa pela Bola de Ouro

Tuchel acompanha de perto a corrida pela Bola de Ouro de 2026, que tem três de seus principais jogadores da seleção inglesa entre os 30 indicados. Harry Kane, Jude Bellingham e Declan Rice foram reconhecidos por suas atuações excepcionais no último ano. O técnico da Inglaterra disse estar orgulhoso de ver seus jogadores entre os melhores do mundo, mas admitiu que seria impossível escolher entre eles se tivesse direito a voto.

“Estou muito feliz por ter três jogadores na lista: Declan, Jude e Harry. Eu poderia dizer aos votantes que escolhessem qualquer um dos três e que não errariam, porque todos merecem. Os três estão na disputa e, embora eu não vote, se pudesse, votaria nos três. Vamos ver o que acontece. Esse prêmio existe há muito tempo e fica maior a cada ano”, disse Tuchel.

Os argumentos a favor do capitão Harry Kane

Kane chega à cerimônia após uma campanha de recordes, na qual se destacou tanto no cenário nacional quanto no internacional. Tuchel acredita que a ida para a Alemanha foi o impulso para Kane provar que é o camisa 9 mais completo do mundo, ao mesmo tempo que levou sua equipe a conquistar títulos e a avançar longe em torneios.

“Depois da última temporada? Mais de 70 gols, três títulos com o Bayern de Munique, duas semifinais, na Copa do Mundo e na Champions League? Ele está cada vez melhor e é um jogador completo. Todos percebem [sua liderança]. Acho que foi uma boa decisão para ele obter reconhecimento em seu próprio país, mas também em outro, e lutar por isso novamente, começar algo completamente novo e estar em um clube onde só vencer importa e nada mais. Isso fez com que ele mostrasse o seu melhor”, explicou Tuchel.

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O nível mundial de Rice e Bellingham

Embora os gols de Kane tenham chamado a atenção, Tuchel também elogiou os dois meio-campistas que se tornaram o motor da Inglaterra. Rice teve um ano brilhante no Arsenal, ajudando o clube a conquistar o título da Premier League e disputando finais importantes. Sua transformação em uma força dominante no Emirates não passou despercebida pelo técnico da seleção, que o considera peça essencial em qualquer equipe vitoriosa.

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“Declan é um jogador de equipe excepcional. Ele carrega a responsabilidade no Arsenal e foi peça-chave em uma grande campanha do clube, que chegou a finais e venceu a Premier League. Por isso, merece estar nessa lista”, afirmou Tuchell.

Bellingham completa o trio de indicados e segue exibindo, nos maiores palcos, uma maturidade que desafia sua idade. O jogador do Real Madrid se destacou pela Inglaterra durante a recente campanha da seleção na Copa do Mundo, consolidando sua reputação como um talento de sua geração. “Jude voltou a demonstrar seu talento no mais alto nível e no maior palco, a Copa do Mundo, com atuações de classe mundial ao longo de todo o torneio”, acrescentou Tuchel.

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Uma noite histórica no London Palladium

A cerimônia no London Palladium marcará a volta do troféu para casa e homenageará o legado de Sir Stanley Matthews. Também será um momento importante para o futebol inglês, não apenas pelo local, mas pela possibilidade real de um jogador da Inglaterra levar o prêmio principal pela primeira vez desde Michael Owen, em 2001.

Para Tuchel, ter três peças fundamentais de seu elenco na disputa reforça a força atual da seleção. O técnico alemão acompanhará de perto a cerimônia nesta segunda-feira à noite, quando os olhos do mundo do esporte estarão voltados para a capital para a escolha do melhor jogador do mundo.