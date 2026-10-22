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O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, expressou sentimentos contraditórios depois que sua equipe reagiu para garantir um empate por 2 a 2 com o Stade Rennais. Embora tenha elogiado a força mental do elenco, o treinador italiano afirmou que a Juventus precisa acompanhar a velocidade da bola para obter resultados consistentes.

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Juventus mantém invencibilidade europeia em empate emocionante de quatro gols

A Juventus manteve a invencibilidade na fase de liga da Liga Europa da UEFA após um disputado empate por 2 a 2 com o Stade Rennais no Allianz Stadium. Zeki Celik abriu o placar cedo para os donos da casa, mas gols de Musa Al-Taamari e Boulaye Dia, de pênalti, colocaram a equipe francesa em vantagem no intervalo.

O atacante alemão Nick Woltemade empatou para a Juventus de pênalti na metade do segundo tempo, antes de um gol de Jhon Lucumi, já no fim, ser anulado por impedimento após revisão do VAR.

Apesar de não conquistar os três pontos, a equipe de Luciano Spalletti mostrou força para reagir após ficar em desvantagem.

Spalletti cobra ritmo mais rápido e nível mais alto

Ao avaliar a atuação, Spalletti elogiou a reação do elenco, mas apontou aspectos táticos que precisam melhorar imediatamente. "Fomos bem hoje, e nosso ritmo também foi bom. Infelizmente, sofremos dois gols que não deveríamos ter sofrido", afirmou Spalletti.

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"A bola dita o ritmo... se ela volta devagar, avançamos devagar, mas, se volta rápido, temos que avançar rápido."

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"Eles elevaram o nível hoje, mas ainda falta alguma coisa para nós. Se eu não venço jogos, não fico feliz", acrescentou o treinador da Juventus.

Spalletti e Haise analisam intenso duelo tático

Spalletti elogiou seus jogadores por não desistirem depois de ficarem atrás no placar. "Estou satisfeito com a atitude desta noite. Voltar ao jogo depois de ficar em desvantagem foi difícil... os jogadores aceitaram os desafios sem desistir", observou.

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O técnico adversário, Franck Haise, demonstrou orgulho pelo resultado histórico de sua equipe, que marcou a primeira vez que o Rennes não perdeu fora de casa para um adversário italiano em competições da UEFA.

"Estou muito satisfeito com o ponto, porque o jogo poderia ter terminado com a vitória de qualquer um dos lados", afirmou Haise. "Mantivemos a calma depois de sofrer o gol cedo."

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