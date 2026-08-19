Quando Joy-Lance Mickels decidiu se transferir para o Azerbaijão no verão de 2021, isso gerou grande ceticismo ao seu redor. "Muitos dos meus amigos me disseram: se eu me transferir para o Azerbaijão, posso encerrar minha carreira diretamente, porque esse passo equivale praticamente ao fim da carreira", lembrou Mickels cerca de um ano e meio depois, em entrevista ao Transfermarkt.

Um futuro na liga do Azerbaijão certamente não era o que ele um dia havia esperado. Afinal, o jogador de frente causou sensação nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach, foi um dos melhores artilheiros da Alemanha no sub-19 e sonhava com uma carreira na Bundesliga. Isso não aconteceu (até agora), mas outro sonho, o da Champions League, Mickels talvez possa realizar em breve por um caminho alternativo dos mais improváveis.

Apesar das previsões pessimistas dos amigos, Mickels foi para o Azerbaijão em 2021 e assinou com o Sabah FK, fundado apenas poucos anos antes. "Por algum motivo, achei a proposta empolgante, interessante e exótica ao mesmo tempo. No fim, pensei: tenho apenas um curto período como jogador profissional. Por que não tentar? Ainda mais porque, em certas circunstâncias, é possível disputar a Europa Conference League", disse ele no fim de 2022, ainda com ambições internacionais bem mais modestas.

Joy-Lance Mickels vai disputar a Champions League em breve com o Sabah FK?

Em vez da Conference League, agora até a Champions League está bem perto, na noite de quarta-feira (21h), Mickels e companhia entram em campo pelo jogo de ida do playoff fora de casa contra o Hapoel Beer Sheva. Ou o campeão israelense ou o Sabah: um dos dois clubes vai estrear na próxima temporada na principal competição europeia. E Mickels tem grande participação no fato de o time estar tão perto de duelos contra Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain ou Arsenal.

No início de julho, o Sabah já precisou entrar na 1ª fase das eliminatórias da Champions League, e na vitória por 2 a 1 fora de casa no jogo de volta contra o multicampeão galês The New Saints, Mickels marcou o importante gol da vantagem. Na 2ª fase, o jogador nascido em Siegburg também balançou as redes no 2 a 0 no jogo de volta contra o KuPs, na Finlândia, antes de o obstáculo mais duro até aqui aparecer na 3ª fase: diante do campeão dinamarquês Aarhus GF, o Sabah havia perdido o jogo de ida por 2 a 1, mas virou o confronto com um furioso 4 a 0 no duelo de volta diante da torcida. Mickels deu a assistência para o gol de abertura com um passe inteligente e depois marcou ele mesmo o tranquilizador terceiro gol.

Será que o ponta esquerda vai finalmente viver, aos 32 anos, o futebol de elite absoluto dentro de campo? Quando era uma promessa das categorias de base do Gladbach, esse havia sido seu grande objetivo.

Ele marcou 17 vezes em 2012/13, no seu segundo ano como júnior A, na então Bundesliga West sub-19. Em um amistoso interno contra o time profissional do Borussia, ele também convenceu à época e comprovou sua eficiência com um gol. "Naquele momento, eu estava totalmente convencido de que me tornaria parte do elenco principal", destacou Mickels anos depois.

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Mas o salto imediato ao topo lhe foi negado num primeiro momento; em vez disso, ele deveria se credenciar por meio da equipe reserva. O duro golpe: uma lesão no joelho o forçou a ficar vários meses parado no seu primeiro ano como profissional, e ele fez apenas quatro participações curtas pelo Gladbach II. Uma ligação inesperada de Gelsenkirchen no verão de 2014 trouxe nova esperança: o Schalke queria muito contratar Mickels para sua equipe B, com perspectiva de algo maior.

Joy-Lance Mickels: destaques nos treinos no Schalke, mas faltava profissionalismo

Ele ainda levou a lesão no joelho para o S04, mas após algumas semanas já pôde fazer suas primeiras aparições na Regionalliga. E Roberto Di Matteo, então técnico do time principal dos Azuis Reais, aparentemente estava bastante convencido das qualidades de Mickels e o integrou aos treinos da primeira equipe. "Depois do primeiro treino, Roberto Di Matteo veio até mim e me disse: você vai ficar por enquanto com os profissionais. Naquele momento, um sonho se realizou para mim, também porque o Schalke é um clube incrivelmente foda", recordou Mickels.

Na época, o Schalke ainda era um dos grandes clubes da Alemanha, disputava a Champions League e tinha uma série de estrelas no elenco. Treinar ao lado de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes foi "grandioso", encantou-se Mickels.

O sonho de estourar no S04, no entanto, não se concretizou, e ele nunca chegou a atuar em uma partida oficial. "Eu não era tão profissional quanto deveria ter sido", admite Mickels em retrospecto. Para ele, como jovem jogador, era mentalmente difícil treinar com o time principal, mas jogar apenas na Regionalliga.

"Se eu for honesto, eu teria precisado de alguém ao meu lado que me despertasse e me guiasse. Nem todo jogador da base pode ser deixado sozinho. Quando você, como jovem jogador, está nessa bolha, vê tudo como algo natural. Esse costuma ser o erro que leva ao fracasso", sabe Mickels hoje.

Em 2016, ele encerrou seu capítulo no Schalke e, a partir dali, tentou se credenciar para desafios maiores por meio de clubes ambiciosos da Regionalliga. No Alemannia Aachen e no Wacker Nordhausen, Mickels teve bom desempenho e, no início de 2020, conseguiu pela primeira vez chegar a um clube da terceira divisão, o Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels no Azerbaijão: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo"

Depois do rebaixamento do Jena para a quarta divisão, Mickels, então com 26 anos, acabou virando as costas para o futebol alemão no verão de 2020. E, um ano depois, após uma temporada no MVV Maastricht, da segunda divisão holandesa, acabou aceitando a proposta do Azerbaijão.

O início por lá foi desafiador: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo. Naquele momento, eu ainda morava no hotel, não tinha apartamento em Baku e quase ninguém falava inglês", explicou Mickels. O Sabah FK é sediado em Masazir, uma pequena cidade perto da metrópole milionária e capital azeri, Baku.

"Só quando consegui me mudar para um apartamento no centro de Baku, também passei a ter contato de verdade com os moradores locais e me entrosei com o elenco, tudo mudou", disse Mickels, que acabou se adaptando relativamente rápido à nova casa. Ele teria amadurecido com o passar dos anos e hoje é muito mais reflexivo do que nos tempos de Gladbach ou Schalke: "Antes eu passava muito tempo no PlayStation, hoje passo muito tempo na sala de musculação e cuido da recuperação. Além disso, presto atenção em uma alimentação boa e saudável."

Dentro de campo, as coisas funcionaram de imediato no Sabah: ele virou titular logo de cara e fez seus gols. Depois de 28 participações em gols em 35 partidas da liga em 2022/23, o grande dinheiro da Arábia Saudita o atraiu, e Mickels arriscou a transferência para o Al-Faisaly, então da segunda divisão. O desempenho foi até bom, mas ficou no interlúdio, e após apenas um ano o jogador ofensivo retornou ao Azerbaijão.

O sonho do futebol europeu finalmente vai se tornar realidade?

No Sabah, os torcedores o adoram, e ele se afeiçoou ao país, às pessoas e ao futebol local. "A liga é muito robusta e física. Os defensores são clássicos carrapatos. Aqui, em todo jogo, você é combatido fisicamente e o negócio é pesado", diz ele sobre o dia a dia na Premyer Liqa. O jovem clube evoluiu continuamente, mas o sonho de Mickels de disputar uma fase de liga europeia ainda não se tornou realidade.

Em 2024/25, a caminhada terminou na fase qualificatória da Conference League contra o St. Patrick's Athletic, da Irlanda. Na temporada anterior, como campeão da copa, o Sabah pôde até sonhar com uma participação na Europa League, mas nem mesmo um hat-trick de Mickels contra o Celje, da Eslovênia, então ainda treinado pelo ex-técnico do Frankfurt Albert Riera, foi suficiente para avançar na 1ª fase da qualificatória.

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Agora, o maior sucesso da história do clube até aqui deve ser seguido imediatamente pelo próximo grande momento. Na primavera, o Sabah conquistou pela primeira vez o título do Azerbaijão, deixando o Qarabag Agdam para trás. Um selo de qualidade considerável, afinal o Qarabag chegou na temporada passada à fase intermediária da Champions League e chamou atenção na fase de liga com vitórias por 3 a 2 sobre Eintracht Frankfurt e Benfica, além de um empate por 2 a 2 com o Chelsea.

Na liga nacional, o Qarabag teve de dar lugar ao Sabah com bastante clareza: ao fim da temporada, havia nove pontos separando os dois clubes. Além disso, o Sabah venceu os dois confrontos pela liga e também bateu o Qarabag na semifinal da copa.

E na vitória em casa por 2 a 1 do Sabah na partida da liga em dezembro de 2025, o gol de empate momentâneo saiu dos pés de Mickels. O autor do gol da vitória, aliás, foi Aaron Malouda, filho do ex-internacional francês Florent Malouda, que passou a última temporada no Sabah e recentemente se transferiu para o gigante suíço Basel.

Joy-Lance Mickels: jogador de seleção ao lado dos irmãos

Para Mickels, o Sabah talvez já não seja exatamente um trampolim, considerando sua idade mais avançada no futebol. Mas, além do sonho da Champions League, há outro marco de destaque em sua passagem pelo Azerbaijão até aqui, que para ele pessoalmente talvez seja até mais emocionante: no fim de março, Mickels, que tem raízes em Ruanda, estreou pela seleção do país africano.

O que torna tudo ainda mais especial: ao lado dele, o irmão gêmeo Joy-Slayd (joga no Hibernians FC, de Malta) e o irmão Leroy, 15 meses mais novo (recentemente trocou o Zira FK, do Azerbaijão, pelo Waldhof Mannheim, da terceira divisão), também atuaram pela primeira vez por Ruanda. E Leroy ainda marcou logo seus dois primeiros gols pela seleção nos amistosos contra Granada (4 a 0) e Estônia (2 a 0).

Se os três irmãos um dia já estiveram juntos em campo pelo sub-19 do Gladbach, agora fazem isso no nível de seleção principal. Os comentários céticos sobre sua transferência para o Azerbaijão, há cinco anos, Joy-Lance Mickels provavelmente já esqueceu há muito tempo. Ainda mais se, no início de setembro, ele puder respirar pela primeira vez não apenas o ar das eliminatórias da Champions, mas a verdadeira atmosfera da Champions League.