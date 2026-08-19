Quando Joy-Lance Mickels decidiu se transferir para o Azerbaijão no verão de 2021, isso gerou grande ceticismo ao seu redor. "Muitos dos meus amigos me disseram: se eu me transferisse para o Azerbaijão, poderia encerrar minha carreira diretamente, porque esse passo equivaleria praticamente ao fim da carreira", lembrou Mickels cerca de um ano e meio depois, em entrevista ao Transfermarkt.

Um futuro na liga do Azerbaijão certamente não era aquilo que ele um dia esperava. Afinal, o jogador de ataque causou grande impressão nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach, foi um dos melhores artilheiros da Alemanha no sub-19 e sonhava com uma carreira na Bundesliga. Isso não aconteceu (até agora), mas outro sonho, o da Champions League, Mickels talvez possa realizar em breve, por um caminho nada convencional.

Apesar dos comentários pessimistas dos amigos, Mickels foi para o Azerbaijão em 2021 e assinou com o Sabah FK, fundado apenas alguns anos antes. "Por alguma razão, achei a proposta empolgante, interessante e exótica ao mesmo tempo. No fim, pensei: tenho apenas um curto período como jogador profissional. Por que não tentar? Ainda mais porque, em determinadas circunstâncias, é possível disputar a Liga Conferência Europa", disse ele no fim de 2022, ainda com ambições internacionais bem mais modestas.

Joy-Lance Mickels vai disputar a Champions League em breve com o Sabah FK?

Em vez da Conference League, agora até a Champions League está muito perto, na noite desta quarta-feira (21h), Mickels e companhia disputam o jogo de ida do playoff fora de casa contra o Hapoel Beer Sheva. Ou o campeão israelense ou o Sabah: um dos dois clubes vai estrear na principal competição europeia na próxima temporada. E Mickels tem grande participação no fato de o time estar tão perto de duelos contra Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain ou Arsenal.

No início de julho, o Sabah já precisou entrar na 1ª rodada da fase classificatória da Champions League. Na vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o galês The New Saints, no jogo de volta, Mickels marcou o importante gol da vantagem. Na 2ª rodada, o jogador nascido em Siegburg também balançou as redes na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o KuPs, na Finlândia, antes de o obstáculo mais difícil até aqui aparecer na 3ª fase: contra o campeão dinamarquês Aarhus GF, o Sabah havia perdido o jogo de ida por 2 a 1, mas virou o confronto com um furioso 4 a 0 na volta, diante de sua torcida. Mickels deu a assistência para o gol que abriu o placar com um passe inteligente e depois marcou ele mesmo o terceiro gol, que trouxe alívio.

Será que o ponta esquerda, aos 32 anos, finalmente poderá viver em campo o futebol de elite absoluto? Quando era uma promessa das categorias de base do Gladbach, esse era seu grande objetivo.

Ele marcou 17 vezes em 2012/13, em seu segundo ano como juvenil A, na então Bundesliga Oeste sub-19. Em um amistoso interno contra o time profissional do Borussia, ele também convenceu na época e comprovou sua veia artilheira com um gol. "Naquele momento, eu estava plenamente convencido de que faria parte do time principal", destacou Mickels anos depois.

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Mas o salto imediato ao topo lhe foi negado num primeiro momento e, em vez disso, ele deveria se credenciar por meio da equipe B. O amargo foi que uma lesão no joelho o obrigou a ficar vários meses parado em seu primeiro ano no profissional, e ele fez apenas quatro breves aparições pelo Gladbach II. Um telefonema inesperado vindo de Gelsenkirchen, no verão de 2014, trouxe nova esperança: o Schalke queria Mickels a todo custo para sua equipe B, com perspectiva de algo maior.

Joy-Lance Mickels: momentos de destaque nos treinos do Schalke, mas faltou profissionalismo

Embora ainda tenha levado consigo a lesão no joelho para o S04, depois de algumas semanas já pôde fazer suas primeiras partidas na Regionalliga. E Roberto Di Matteo, então técnico do time principal dos Azuis Reais, aparentemente estava bastante convencido das qualidades de Mickels e o integrou aos treinos da equipe principal. "Depois do primeiro treino, Roberto Di Matteo veio até mim e disse: você vai ficar por enquanto com os profissionais. Naquele momento, um sonho se realizou para mim, também porque o Schalke é um clube incrivelmente sensacional", recordou Mickels.

Na época, o Schalke ainda era um dos principais clubes da Alemanha, disputava a Champions League e tinha uma sequência de estrelas no elenco. Treinar ao lado de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes foi "grandioso", afirmou Mickels com entusiasmo.

O sonho de se firmar no S04, no entanto, não se concretizou, e ele nunca entrou em campo em um jogo oficial. "Eu não era tão profissional quanto deveria ter sido", admite Mickels ao olhar para trás. Para ele, ainda jovem, era mentalmente difícil treinar com o time principal, mas jogar apenas na Regionalliga.

"Se eu for sincero, eu precisaria de alguém ao meu lado que me despertasse e me conduzisse. Nem todo jogador da base pode ser deixado sozinho. Quando você, sendo jovem, está nessa bolha, passa a ver tudo como algo natural. Muitas vezes, esse é o erro que leva ao fracasso", sabe Mickels hoje.

Em 2016, ele encerrou seu capítulo no Schalke e, a partir dali, tentou se credenciar para desafios maiores por meio de clubes ambiciosos da Regionalliga. Em Alemannia Aachen e Wacker Nordhausen, Mickels teve bom desempenho e, no início de 2020, chegou pela primeira vez a um clube da terceira divisão, o Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels no Azerbaijão: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo"

Após o rebaixamento do Jena para a quarta divisão, Mickels, então com 26 anos, virou as costas para o futebol alemão no verão de 2020. E, um ano depois, após uma temporada no MVV Maastricht, da segunda divisão holandesa, acabou aceitando a proposta do Azerbaijão.

O começo por lá foi desafiador: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo. Naquele momento, eu ainda vivia no hotel, não tinha apartamento em Baku e quase ninguém falava inglês", explicou Mickels. O Sabah FK manda seus jogos em Masazir, uma pequena cidade perto da metrópole milionária e capital do Azerbaijão, Baku.

"Só quando consegui me mudar para um apartamento no centro de Baku, também ter contato de verdade com os moradores locais e me entrosar com o time, tudo mudou", disse Mickels, que ainda assim se adaptou relativamente rápido à nova casa. Segundo ele, com o passar dos anos amadureceu e há muito tempo é bem mais reflexivo do que nos tempos de Gladbach ou Schalke: "Antes eu passava muito tempo no PlayStation, hoje passo muito tempo na sala de musculação e cuido da recuperação. Além disso, presto atenção em uma alimentação boa e saudável."

Dentro de campo, as coisas funcionaram de imediato no Sabah: ele virou titular logo de cara e fez seus gols. Depois de 28 participações em gols em 35 jogos da liga em 2022/23, o dinheiro pesado da Arábia Saudita o atraiu, e Mickels se arriscou na transferência para o Al-Faisaly, então na segunda divisão. Foi uma passagem razoável, mas ficou apenas na passagem curta, e depois de só um ano o jogador ofensivo voltou ao Azerbaijão.

O sonho do futebol europeu finalmente vai se tornar realidade?

No Sabah, ele é amado pelos torcedores e se afeiçoou ao país, às pessoas e ao futebol local. "A liga é muito robusta e física. Os defensores são aqueles clássicos carrapatos. Aqui, em todo jogo, há contato físico e as divididas pesam", diz ele sobre o dia a dia na Premyer Liqa. O jovem clube evoluiu continuamente, mas o sonho de Mickels de disputar uma fase de liga europeia ainda não se concretizou.

Em 2024/25, a caminhada terminou na fase classificatória da Conference League contra o St. Patrick's Athletic, da Irlanda. Na temporada anterior, o Sabah, como campeão da copa, pôde até sonhar com uma participação na Liga Europa, mas nem mesmo um hat-trick de Mickels contra o Celje, da Eslovênia, então treinado pelo ex-técnico do Frankfurt Albert Riera, foi suficiente para avançar na 1ª rodada classificatória.

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Agora, o próximo destaque deve vir logo após o maior sucesso da história do clube até aqui. Na primavera, o Sabah se sagrou campeão do Azerbaijão pela primeira vez, deixando o Qarabag Agdam para trás. Trata-se de um verdadeiro selo de qualidade, afinal o Qarabag chegou à fase intermediária da Champions League na temporada passada e chamou atenção na fase de liga com vitórias por 3 a 2 sobre Eintracht Frankfurt e Benfica, além de um empate em 2 a 2 com o Chelsea.

Na liga nacional, o Qarabag ficou claramente atrás do Sabah, com nove pontos de diferença entre os dois clubes ao fim da temporada. Além disso, o Sabah venceu os dois confrontos pela liga e também bateu o Qarabag na semifinal da copa.

E na vitória em casa do Sabah por 2 a 1 em jogo da liga, em dezembro de 2025, o gol de empate momentâneo saiu dos pés de Mickels. O autor do gol da vitória, aliás, foi Aaron Malouda, filho do ex-jogador da seleção francesa Florent Malouda, que passou a última temporada no Sabah e recentemente se transferiu para o tradicional clube suíço Basel.

Joy-Lance Mickels: jogador de seleção ao lado dos irmãos

Para Mickels, o Sabah, diante de sua idade já avançada no futebol, talvez não seja mais exatamente um trampolim. Mas, além do sonho da Champions League, há outro ponto marcante de sua passagem pelo Azerbaijão até aqui, que para ele talvez seja ainda mais emocional: no fim de março, Mickels, que tem raízes em Ruanda, fez sua estreia pela seleção do país africano.

O que torna tudo ainda mais especial: junto com ele, também estrearam por Ruanda seu irmão gêmeo Joy-Slayd (que joga pelo Hibernians FC, de Malta) e seu irmão Leroy, 15 meses mais novo (que se transferiu recentemente do Zira FK, do Azerbaijão, para o Waldhof Mannheim, da terceira divisão). E Leroy ainda marcou logo seus dois primeiros gols pela seleção nos amistosos contra Granada (4 a 0) e Estônia (2 a 0).

Se os três irmãos já estiveram juntos em campo pelo sub-19 do Gladbach, agora fazem isso no nível da seleção principal. Joy-Lance Mickels provavelmente já esqueceu há muito tempo os comentários céticos em torno de sua ida ao Azerbaijão, há cinco anos. Ainda mais se, no começo de setembro, ele puder absorver pela primeira vez não apenas o ar da fase classificatória da Champions, mas a verdadeira atmosfera da Champions League.