Quando Joy-Lance Mickels decidiu, no verão de 2021, se transferir para o Azerbaijão, isso gerou grande ceticismo ao seu redor. "Muitos dos meus amigos me disseram: se eu for para o Azerbaijão, posso encerrar minha carreira imediatamente, porque esse passo equivale praticamente ao fim da carreira", relembrou Mickels cerca de um ano e meio depois, em entrevista ao Transfermarkt.

Um futuro na liga azeri certamente não era aquilo que ele um dia havia esperado. Afinal, o jogador de ataque causou furor nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach, foi um dos principais artilheiros do país no sub-19 e sonhava com uma carreira na Bundesliga. Isso não aconteceu (até agora), mas outro sonho, o da Champions League, Mickels pode talvez realizar em breve por um caminho nada convencional.

Apesar dos comentários pessimistas dos amigos, Mickels foi para o Azerbaijão em 2021 e assinou com o Sabah FK, fundado apenas poucos anos antes. "Por algum motivo, achei a oferta empolgante, interessante e exótica ao mesmo tempo. No fim, pensei comigo mesmo: tenho pouco tempo como jogador profissional. Por que não tentar? Ainda mais porque, em certas circunstâncias, dá para disputar a Europa Conference League", disse ele no fim de 2022, ainda com ambições internacionais bem mais modestas.

Joy-Lance Mickels vai disputar a Champions League em breve com o Sabah FK?

Em vez da Conference League, agora é até a Champions League que está bem perto, na noite de quarta-feira (21h), Mickels e companhia fazem o jogo de ida do playoff fora de casa contra o Hapoel Beer Sheva. Ou o campeão israelense ou o Sabah: um dos dois clubes fará na próxima temporada sua estreia na principal competição europeia. E Mickels tem grande participação no fato de o time estar tão perto de duelos com Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain ou Arsenal.

No início de julho, o Sabah já precisou entrar na 1ª fase da qualificatória da Champions League, e na vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o campeão galês em série The New Saints, no jogo de volta, Mickels marcou o importante gol da abertura do placar. Na 2ª fase, o atacante nascido em Siegburg também balançou as redes no 2 a 0 fora de casa sobre o KuPs, na Finlândia, antes de o adversário mais duro até aqui aparecer na 3ª fase: diante do campeão dinamarquês Aarhus GF, o Sabah havia perdido o jogo de ida por 2 a 1, mas virou o confronto com um furioso 4 a 0 no duelo de volta diante de sua torcida. Mickels deu a assistência para o gol da vantagem com um passe inteligente e depois marcou ele mesmo o terceiro gol, que trouxe alívio.

Aos 32 anos, o ponta esquerda poderá enfim viver em campo o futebol de elite absoluto? Quando era uma promessa da base do Gladbach, esse foi seu grande objetivo.

Ele marcou 17 vezes em 2012/13, em seu segundo ano como juvenil A, na então Bundesliga sub-19 Oeste. Em um amistoso interno contra o time profissional do Borussia, ele também impressionou na época e mostrou seu faro de gol ao balançar as redes. "Naquele momento, eu estava plenamente convencido de que faria parte do time principal", destacou Mickels anos depois.

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Mas o salto imediato ao topo lhe foi negado num primeiro momento; em vez disso, ele teria de se credenciar pela equipe B. O pior: uma lesão no joelho o obrigou a ficar vários meses parado em seu primeiro ano como profissional, e ele somou apenas quatro entradas saindo do banco pelo Gladbach II. Um telefonema inesperado de Gelsenkirchen, no verão de 2014, trouxe nova esperança: o Schalke queria Mickels de qualquer jeito para sua equipe de base profissional, com perspectiva de voos maiores.

Joy-Lance Mickels: destaques nos treinos no Schalke, mas faltou profissionalismo

Ele ainda levou a lesão no joelho para o S04, mas, depois de algumas semanas, já pôde fazer suas primeiras aparições na Regionalliga. E Roberto Di Matteo, então técnico dos profissionais dos Königsblauen, aparentemente estava bastante convencido das qualidades de Mickels e o integrou aos treinamentos do time principal. "Depois do primeiro treino, Roberto Di Matteo veio até mim e me disse: você vai ficar com os profissionais por enquanto. Naquele momento, um sonho se realizou para mim, também porque o Schalke é um clube absurdamente incrível", recordou Mickels.

Naquela época, o Schalke ainda era um dos principais clubes da Alemanha, disputava a Champions League e tinha uma série de estrelas no elenco. Treinar ao lado de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes foi "grandioso", recordou Mickels com entusiasmo.

O sonho de deslanchar no S04, porém, não se concretizou, e ele nunca chegou a atuar em uma partida oficial. "Eu não era tão profissional quanto deveria ter sido", admitiu Mickels em retrospecto. Para ele, como jovem jogador, era mentalmente difícil treinar com o time principal, mas atuar apenas na Regionalliga.

"Se eu for sincero, eu teria precisado de alguém ao meu lado que me sacudisse e me guiasse. Nem todo jogador da base pode ser deixado sozinho. Quando você, como jovem jogador, está nessa bolha, passa a ver tudo como algo natural. Esse costuma ser o erro que leva ao fracasso", sabe Mickels hoje.

Em 2016, ele encerrou o capítulo Schalke e, a partir dali, tentou se credenciar para desafios maiores por meio de ambiciosos clubes da Regionalliga. Em Alemannia Aachen e Wacker Nordhausen, Mickels teve bom desempenho e, no início de 2020, conseguiu pela primeira vez chegar a um clube da terceira divisão, o Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels no Azerbaijão: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo"

Após o rebaixamento do Jena para a quarta divisão, Mickels, então com 26 anos, acabou deixando o futebol alemão no verão de 2020. E, um ano depois, após uma temporada no MVV Maastricht, da segunda divisão holandesa, acabou aceitando a proposta do Azerbaijão.

O início por lá foi desafiador: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo. Naquele momento, eu ainda morava no hotel, não tinha apartamento em Baku e quase ninguém falava inglês", explicou Mickels. O Sabah FK é sediado em Masazir, uma pequena cidade perto da metrópole milionária e capital azeri, Baku.

"Só quando consegui me mudar para um apartamento no centro de Baku, também passei a ter contato de verdade com os moradores locais e me entrosei com o time, tudo mudou", contou Mickels, que acabou se adaptando relativamente rápido à nova casa. Ele afirmou ter amadurecido com o passar dos anos, há muito tempo muito mais reflexivo do que nos tempos de Gladbach ou Schalke: "Antes eu passava muito tempo no PlayStation, hoje passo muito tempo na sala de musculação e cuido da recuperação. Além disso, presto atenção em uma alimentação boa e saudável."

Em campo, as coisas deram certo no Sabah desde o início: ele virou titular imediatamente e fez seus gols. Depois de 28 participações em gols em 35 jogos da liga em 2022/23, o grande dinheiro da Arábia Saudita o atraiu, e Mickels arriscou a transferência para o Al-Faisaly, então na segunda divisão. Até foi razoavelmente bem, mas ficou só no interlúdio e, após apenas um ano, o jogador ofensivo voltou ao Azerbaijão.

O sonho do futebol europeu finalmente vai se tornar realidade?

No Sabah, ele é amado pelos torcedores e se afeiçoou ao país, às pessoas e ao futebol local. "A liga é muito robusta e física. Os defensores são cães de guarda clássicos. Aqui você é atacado fisicamente em todos os jogos e o choque é pesado", diz ele sobre o cotidiano na Premyer Liqa. O jovem clube evoluiu continuamente, mas o sonho de Mickels de disputar uma fase de liga europeia ainda não se tornou realidade.

Em 2024/25, a caminhada terminou na qualificatória da Conference League contra o St. Patrick's Athletic, da Irlanda. Na temporada anterior, o Sabah, como campeão da copa, pôde até sonhar com uma participação na Europa League, mas nem mesmo um hat-trick de Mickels contra o Celje, da Eslovênia, então ainda treinado pelo ex-técnico do Frankfurt Albert Riera, foi suficiente para avançar na 1ª fase da qualificatória.

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Agora, o próximo destaque deve vir logo depois do maior sucesso da história do clube até aqui. Na primavera, o Sabah se sagrou campeão azeri pela primeira vez, deixando o Qarabag Agdam para trás. Trata-se, sem dúvida, de um selo de qualidade, afinal o Qarabag chegou na temporada passada à fase intermediária da Champions League e chamou atenção na fase de liga com vitórias por 3 a 2 sobre Eintracht Frankfurt e Benfica, além de um empate por 2 a 2 com o Chelsea.

Na liga nacional, o Qarabag teve de dar lugar ao Sabah com bastante clareza: ao fim da temporada, havia nove pontos de diferença entre os dois clubes. Além disso, o Sabah venceu os dois confrontos da liga e também bateu o Qarabag na semifinal da copa.

E, na vitória em casa por 2 a 1 do Sabah na partida da liga em dezembro de 2025, o gol de empate momentâneo saiu dos pés de Mickels. O autor do gol da vitória, aliás, foi Aaron Malouda, filho do ex-jogador da seleção francesa Florent Malouda, que passou a última temporada no Sabah e recentemente se transferiu para o gigante suíço FC Basel.

Joy-Lance Mickels: jogador de seleção ao lado dos irmãos

Para Mickels, o Sabah já não é necessariamente um trampolim, considerando sua idade mais avançada no futebol. Mas, além do sonho da Champions League, há outro marco de destaque de sua trajetória até aqui no Azerbaijão que, para ele, talvez seja até mais emocionante em termos pessoais: no fim de março, Mickels, que tem raízes em Ruanda, fez sua estreia pela seleção do país africano.

O que torna tudo ainda mais especial: ao lado dele, também estrearam por Ruanda o irmão gêmeo Joy-Slayd (joga pelo Hibernians FC, de Malta) e o irmão Leroy, 15 meses mais novo (que recentemente trocou o Zira FK, do Azerbaijão, pelo Waldhof Mannheim, da terceira divisão). E Leroy ainda marcou logo seus dois primeiros gols pela seleção nos amistosos contra Granada (4 a 0) e Estônia (2 a 0).

Se no passado os três irmãos já estiveram juntos em campo pelo sub-19 do Gladbach, agora fazem o mesmo no nível da seleção principal. Os comentários céticos em torno de sua transferência para o Azerbaijão, há cinco anos, Joy-Lance Mickels provavelmente já esqueceu há muito tempo. Ainda mais se no início de setembro ele não respirar apenas o ar da qualificatória da Champions League, mas viver de fato a atmosfera da competição.