Quando Joy-Lance Mickels decidiu se transferir para o Azerbaijão no verão de 2021, isso gerou grande ceticismo ao seu redor. "Muitos dos meus amigos me disseram: se eu me transferisse para o Azerbaijão, poderia encerrar minha carreira diretamente, porque esse passo seria praticamente o mesmo que o fim da carreira", relembrou Mickels cerca de um ano e meio depois, em entrevista ao Transfermarkt.

Um futuro na liga azerbaijana certamente não era aquilo que ele um dia havia esperado. Afinal, o jogador ofensivo chamou atenção nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach, foi um dos principais artilheiros da Alemanha no nível sub-19 e sonhava com uma carreira na Bundesliga. Isso não aconteceu (até agora), mas outro sonho, o da Champions League, Mickels pode talvez realizar em breve por um caminho nada convencional.

Apesar das previsões negativas dos amigos, Mickels foi para o Azerbaijão em 2021 e assinou com o Sabah FK, fundado apenas poucos anos antes. "Por algum motivo, achei a oferta empolgante, interessante e exótica ao mesmo tempo. No fim, pensei: tenho apenas um curto período como jogador profissional. Por que não tentar? Ainda mais porque, em determinadas circunstâncias, você pode disputar a Europa Conference League", disse ele no fim de 2022, ainda demonstrando ambições internacionais bem mais modestas.

Joy-Lance Mickels vai jogar a Champions League em breve com o Sabah FK?

Em vez da Conference League, agora até a Champions League está muito perto. Na noite de quarta-feira (21h), Mickels e companhia fazem o jogo de ida do playoff fora de casa contra o Hapoel Beer Sheva. Ou o campeão israelense ou o Sabah: um dos dois clubes vai estrear na principal competição europeia na próxima temporada. E Mickels tem grande participação no fato de o time estar tão perto de duelos com Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain ou Arsenal.

No início de julho, o Sabah já precisou entrar na 1ª fase da qualificatória da Champions League. Na vitória por 2 a 1 fora de casa no jogo de volta contra o multicampeão galês The New Saints, Mickels marcou o importante gol da vantagem. Na 2ª fase, o jogador nascido em Siegburg também balançou as redes no 2 a 0 no jogo de volta contra o KuPs, na Finlândia, antes de a 3ª fase reservar o adversário mais duro até aqui: contra o campeão dinamarquês Aarhus GF, o Sabah havia perdido a ida por 2 a 1, mas virou o confronto com um furioso 4 a 0 na volta diante de sua torcida. Mickels deu assistência para o gol de abertura com um passe inteligente e depois marcou ele mesmo o terceiro gol, o do alívio.

Será que o ponta esquerda, agora aos 32 anos, finalmente poderá viver o futebol de elite absoluta em campo? Quando era uma promessa da base do Gladbach, esse era seu grande objetivo.

Ele marcou 17 vezes em 2012/13, no seu segundo ano de juvenil A, na então Bundesliga Sub-19 Oeste. Em um amistoso interno contra o time profissional do Borussia, ele também convenceu na época e comprovou seu faro de gol com um tento. "Naquele momento, eu estava convencido de que faria parte do time principal", destacou Mickels anos depois.

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Mas o salto imediato ao topo lhe foi inicialmente negado; em vez disso, ele teria de se credenciar por meio da equipe B. O problema: uma lesão no joelho o obrigou, no primeiro ano como profissional, a uma pausa de vários meses, e ele somou apenas quatro breves participações pelo Gladbach II. Um telefonema inesperado vindo de Gelsenkirchen, no verão de 2014, trouxe nova esperança: o Schalke queria Mickels a qualquer custo para sua equipe reserva, com perspectiva de algo a mais.

Joy-Lance Mickels: destaques nos treinos do Schalke, mas faltou profissionalismo

Embora ainda tivesse levado sua lesão no joelho para o S04, depois de algumas semanas as primeiras aparições na Regionalliga já foram possíveis. E Roberto Di Matteo, então técnico do time profissional dos Azuis Reais, aparentemente estava bastante convencido das qualidades de Mickels e o integrou aos treinos da equipe principal. "Depois do primeiro treino, Roberto Di Matteo veio até mim e me disse: você vai ficar primeiro com os profissionais. Naquele momento, um sonho se realizou para mim, também porque o Schalke é um clube incrivelmente sensacional", recordou Mickels.

Naquela época, o Schalke ainda era um dos grandes clubes da Alemanha, disputava a Champions League e tinha uma série de estrelas no elenco. Treinar ao lado de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes foi "grandioso", exaltou Mickels.

O sonho de deslanchar no S04, porém, não se concretizou, e ele nunca chegou a fazer uma partida oficial. "Eu não era tão profissional quanto deveria ter sido", admite Mickels em retrospecto. Para ele, como jovem jogador, era mentalmente difícil treinar com o time principal, mas atuar apenas na Regionalliga.

"Se eu for sincero, eu teria precisado de alguém ao meu lado que me despertasse e me guiasse. Nem todo jogador da base pode ser deixado sozinho. Quando você, como jovem jogador, está nessa bolha, vê tudo como algo natural. Esse é frequentemente o erro que leva ao fracasso", sabe Mickels hoje.

Em 2016, ele encerrou o capítulo Schalke e, a partir dali, tentou se credenciar para voos maiores por meio de clubes ambiciosos da Regionalliga. No Alemannia Aachen e no Wacker Nordhausen, Mickels teve bom rendimento e, no início de 2020, conseguiu pela primeira vez chegar a um clube da terceira divisão, o Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels no Azerbaijão: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo"

Após o rebaixamento do Jena para a quarta divisão, Mickels, então com 26 anos, deu as costas ao futebol alemão no verão de 2020. Um ano depois, após uma temporada no MVV Maastricht, da segunda divisão holandesa, acabou aceitando a oferta do Azerbaijão.

O começo por lá foi desafiador: "Depois de duas semanas, eu já queria desistir de tudo. Naquele momento, eu ainda morava no hotel, não tinha apartamento em Baku e quase ninguém falava inglês", explicou Mickels. O Sabah FK tem sede em Masazir, uma pequena cidade perto da metrópole milionária e capital azerbaijana, Baku.

"Só quando consegui me mudar para um apartamento no centro de Baku, também passei a ter contato de verdade com os moradores locais e me entrosei com o elenco, tudo mudou", disse Mickels, que ainda assim se adaptou relativamente rápido à nova casa. Segundo ele, com o passar dos anos amadureceu e já é muito mais reflexivo do que nos tempos de Gladbach ou Schalke: "Antes eu passava muito tempo no PlayStation, hoje passo muito tempo na sala de musculação e cuido da recuperação. Além disso, presto atenção em ter uma alimentação boa e saudável."

Esportivamente, as coisas correram bem de imediato no Sabah: ele virou titular logo de cara e passou a marcar seus gols. Depois de 28 participações em gols em 35 jogos de liga em 2022/23, o grande dinheiro da Arábia Saudita chamou, e Mickels se arriscou na transferência para o Al-Faisaly, então clube da segunda divisão. Foi uma passagem razoável, mas ficou apenas no intermezzo, e após somente um ano o jogador ofensivo retornou ao Azerbaijão.

O sonho do futebol europeu finalmente vai se tornar realidade?

No Sabah, os torcedores o adoram, e ele passou a ter carinho pelo país, pelas pessoas e pelo futebol local. "A liga é muito robusta e física. Os zagueiros são clássicos mordedores de panturrilha. Aqui você é atacado fisicamente em todo jogo, é porrada mesmo", diz ele sobre o dia a dia na Premyer Liqa. O jovem clube evoluiu continuamente, mas o sonho de Mickels de disputar uma fase de liga europeia ainda não se concretizou.

Em 2024/25, a caminhada terminou na qualificatória da Conference League contra o St. Patrick's Athletic, da Irlanda. Na temporada anterior, o Sabah, como campeão da copa, pôde até sonhar com uma participação na Europa League, mas nem mesmo um hat-trick de Mickels contra o Celje, da Eslovênia, então ainda treinado pelo ex-técnico do Frankfurt Albert Riera, foi suficiente para avançar na 1ª fase da qualificatória.

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Agora, o próximo destaque deve vir logo depois do maior sucesso da história do clube até aqui. Na primavera, o Sabah conquistou pela primeira vez o título do Azerbaijão, deixando o Qarabag Agdam para trás. É, sem dúvida, um selo de qualidade, afinal o Qarabag chegou na temporada passada à fase intermediária da Champions League e chamou atenção na fase de liga com vitórias por 3 a 2 sobre Eintracht Frankfurt e Benfica, além de um empate por 2 a 2 com o Chelsea.

Na liga nacional, o Qarabag teve de dar passagem ao Sabah de forma bastante clara: ao fim da temporada, havia nove pontos de diferença entre os dois clubes. Além disso, o Sabah venceu os dois confrontos da liga e também bateu o Qarabag na semifinal da copa.

E na vitória do Sabah por 2 a 1 em casa no jogo da liga em dezembro de 2025, o gol de empate momentâneo saiu dos pés de Mickels. O autor do gol da vitória, aliás, foi Aaron Malouda, filho do ex-jogador da seleção francesa Florent Malouda, que passou a temporada passada no Sabah e recentemente se transferiu para o grande clube suíço Basel.

Joy-Lance Mickels: jogador de seleção ao lado dos irmãos

Para Mickels, o Sabah talvez já não seja exatamente um trampolim por causa da idade mais avançada como jogador. Mas, além do sonho da Champions League, há ainda outro ponto marcante de sua trajetória até aqui no Azerbaijão, que para ele talvez seja até mais emocionante em nível pessoal: no fim de março, Mickels, que tem raízes em Ruanda, fez sua estreia pela seleção do país africano.

O que torna tudo ainda mais especial: ao lado dele, também estrearam por Ruanda seu irmão gêmeo Joy-Slayd (joga no Hibernians FC, de Malta) e seu irmão Leroy, 15 meses mais novo (recentemente trocou o Zira FK, do Azerbaijão, pelo Waldhof Mannheim, da terceira divisão). E Leroy ainda marcou logo seus dois primeiros gols pela seleção nos amistosos contra Granada (4 a 0) e Estônia (2 a 0).

Se os três irmãos já haviam estado juntos em campo pela equipe sub-19 do Gladbach, agora fazem isso no nível da seleção principal. Joy-Lance Mickels provavelmente já esqueceu há muito tempo os comentários céticos sobre sua transferência para o Azerbaijão há cinco anos. Ainda mais se, no início de setembro, ele respirar pela primeira vez não apenas o ar da qualificatória da Champions League, mas a verdadeira atmosfera da própria Champions League.