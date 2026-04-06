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Weghorst AjaxImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

"Se eu fosse o técnico do Ajax, não o escalaria nas três primeiras semanas"

Ajax
W. Weghorst

Johan Derksen ficou bastante irritado com Wout Weghorst no sábado. O altíssimo atacante foi substituído no intervalo pelo técnico Óscar García e claramente discordou da decisão do treinador espanhol de colocar Don-Angelo Konadu na linha de frente contra o FC Twente, que venceu por 1 a 2 em Amsterdã.

“Fiquei extremamente irritado com Wout Weghorst. Ele tem uma espécie de arrogância delirante e entra em campo como se fosse o próprio Jesus”, disse Derksen na segunda-feira, expressando seu descontentamento com o jogador do Ajax no programa Vandaag Inside. 

Derksen viu Weghorst marcar o gol de empate aos 32 minutos. “Ele chutou a bola para dentro, finalizou um bom cruzamento. Mas, fora isso, não teve nenhum papel.”

“E então Weghorst é substituído, e aí vem a encenação. Porque a câmera está focada nele. E então aquela cara de: como você pode fazer isso? O melhor jogador em campo, que pode garantir os pontos para você, você tira. Incompreensível, pessoal, incompreensível”, Derksen comenta cinicamente sobre as cenas após a substituição de Weghorst aos 71 minutos.

“Se eu fosse o técnico do Ajax, não o escalaria nas três primeiras semanas”, diz Derksen ao técnico espanhol do Ajax. O apresentador Wilfred Genee então se pergunta o que está acontecendo com Kasper Dolberg e menciona a taxa de transferência de dez milhões de euros.

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Derksen também critica García. “Ele não é, de forma alguma, um técnico de ponta.” Driessen concorda, dizendo que a discussão sobre se o técnico espanhol continuará no comando do Ajax na próxima temporada pode ser encerrada.

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