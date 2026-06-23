Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

Traduzido por

“Se eu estivesse em Madri, teria prestado atenção”... Henry envia uma mensagem contundente a Pérez

Mercado da bola
T. Henry
M. Olise
K. Mbappe
Real Madrid
Senegal x Iraque
Senegal
Iraque
Copa do Mundo
França
Espanha
Senegal
Iraque
Canadá

Será que o sonho vai se tornar realidade?

Michael Oliisi, estrela do Bayern de Munique, continuou a impressionar os torcedores com uma atuação excepcional na vitória esmagadora da seleção francesa sobre o Iraque (3 a 0) na Copa do Mundo de 2026, dando duas assistências decisivas que reforçaram sua posição como um dos principais candidatos a se transferir para o Real Madrid no próximo verão.

A rede americana “CBS” elogiou a entrosamento excepcional entre Oulissi e Kylian Mbappé, e o lendário Thierry Henry, ex-técnico de Oulissi nas Olimpíadas de 2024, comentou: “Assisti Oulissi e Mbappé trocando passes por 30 minutos. Se eu estivesse no Real Madrid, teria prestado atenção nisso. Um dia, Mbappé pode nos pedir para contratar o jogador que está sempre passando a bola para ele”.

O meia-atacante se destacou com uma atuação notável na construção das jogadas dos “Galo”, dando um passe perfeito de fora da área para Mbappé, antes de servir a Ousmane Dembélé com uma bola decisiva por trás da defesa iraquiana, em uma jogada que reflete sua capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos.

Oulissi, de 23 anos, é muito cobiçado pelo Real Madrid há várias semanas, como parte do plano do presidente Florentino Pérez para encontrar alternativas estratégicas caso a renovação do contrato de Vinícius Júnior não seja concretizada, já que ele é visto como o parceiro ideal de Mbappé no Santiago Bernabéu.

O jovem talento francês é muito valorizado em seu país, especialmente por Henry, que o treinou nas Olimpíadas e acompanhou de perto sua rápida evolução, o que o torna uma opção preferencial do clube real, que busca um atacante capaz de se integrar imediatamente ao seu novo astro, Mbappé.

Copa do Mundo
Senegal crest
Senegal
SEN
Iraque crest
Iraque
IRQ
Publicidade