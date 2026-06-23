“Se eu estivesse em Madri, teria prestado atenção”... Henry envia uma mensagem contundente a Pérez

Michael Oliisi, estrela do Bayern de Munique, continuou a impressionar os torcedores com uma atuação excepcional na vitória esmagadora da seleção francesa sobre o Iraque (3 a 0) na Copa do Mundo de 2026, dando duas assistências decisivas que reforçaram sua posição como um dos principais candidatos a se transferir para o Real Madrid no próximo verão.

A rede americana “CBS” elogiou a entrosamento excepcional entre Oulissi e Kylian Mbappé, e o lendário Thierry Henry, ex-técnico de Oulissi nas Olimpíadas de 2024, comentou: “Assisti Oulissi e Mbappé trocando passes por 30 minutos. Se eu estivesse no Real Madrid, teria prestado atenção nisso. Um dia, Mbappé pode nos pedir para contratar o jogador que está sempre passando a bola para ele”.

O meia-atacante se destacou com uma atuação notável na construção das jogadas dos “Galo”, dando um passe perfeito de fora da área para Mbappé, antes de servir a Ousmane Dembélé com uma bola decisiva por trás da defesa iraquiana, em uma jogada que reflete sua capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos.

Oulissi, de 23 anos, é muito cobiçado pelo Real Madrid há várias semanas, como parte do plano do presidente Florentino Pérez para encontrar alternativas estratégicas caso a renovação do contrato de Vinícius Júnior não seja concretizada, já que ele é visto como o parceiro ideal de Mbappé no Santiago Bernabéu.

O jovem talento francês é muito valorizado em seu país, especialmente por Henry, que o treinou nas Olimpíadas e acompanhou de perto sua rápida evolução, o que o torna uma opção preferencial do clube real, que busca um atacante capaz de se integrar imediatamente ao seu novo astro, Mbappé.