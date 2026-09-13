Segundo Effenberg, Urbig precisa mostrar que pode ser titular na tarde de domingo, no jogo da Bundesliga do recordista alemão contra o SV Elversberg, para ir à seleção nacional.

"Acho que isso depende de Urbig estar no gol hoje. Se esse não for o caso, não se deve convocá-lo", declarou o ex-jogador de 56 anos no Doppelpass, da Sport1. No fim da tarde, enfim, ficou definido: Urbig defendeu o gol do Bayern em Elversberg.

A questão do goleiro no Bayern segue sendo, de certa forma, um tema permanente. Atrás do titular Manuel Neuer, Urbig precisa se contentar com algumas, mas no fim das contas ainda escassas, oportunidades para se provar. Embora tenha sido acertado que o reserva receberia minutos de jogo de forma contínua no contexto da mais recente renovação contratual, até agora Urbig somou apenas uma aparição, no jogo da primeira rodada da Copa da Alemanha contra o VfL Osnabrück.

Na visão de Effenberg, isso não basta para uma convocação para a seleção nacional. Urbig "precisa de jogos. Ele teve um ou outro jogo", disse Effenberg, antes de completar: "Se ele não tiver isso hoje, provavelmente não vai convocá-lo."

Getty Images

Quem Jürgen Klopp poderia convocar para o gol da seleção alemã?

O fato de Urbig vir sendo tratado há semanas como candidato ao primeiro grupo convocado por Klopp para a seleção alemã muda pouco na avaliação esportiva. Embora a decisão da comissão técnica esteja próxima, alternativas se apresentam. Foi assim que, recentemente, Loris Karius chamou atenção. O jogador de 33 anos convenceu com atuações consistentes na elite após o acesso à Bundesliga com o FC Schalke 04.

O especialista, porém, não vê uma convocação rápida para a seleção nacional para o goleiro do Schalke. Segundo Effenberg, isso simplesmente ainda viria cedo demais: "No caso de Karius, eu diria: mantenha isso por mais tempo, aí ele pode voltar a ter essa oportunidade."

A resposta final para as especulações virá em poucos dias: Klopp anunciará oficialmente seu primeiro grupo como técnico da seleção em 17 de setembro.