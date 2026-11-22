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O jogo "GTA 6" atraiu a atenção de milhões de pessoas desde que chegou ao mercado, em 19 de novembro, após uma espera de 13 anos desde a edição anterior. Mas, desta vez, a febre do novo lançamento invadiu também os vestiários do futebol e chegou a um jogador do Manchester United, que não conseguiu conter a empolgação até as primeiras horas da manhã.

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A Rockstar Games lançou o sexto jogo da série "Grand Theft Auto", uma das franquias de videogame mais famosas do mundo, em meio a uma enorme expectativa dos jogadores, que esperaram muitos anos pela nova edição.

A data de lançamento virou um acontecimento extraordinário em vários países. Muita gente esperou até a meia-noite para começar a jogar assim que a nova versão ficou disponível, e houve aumento nas faltas ao trabalho e nos pedidos de delivery de comida coincidindo com a chegada do jogo, segundo o jornal Sport, da Espanha.

Os astros do futebol não ficaram de fora desse clima. Muitos jogadores costumam jogar videogame durante as viagens com seus times ou depois dos treinos, mas os compromissos esportivos e a necessidade de descanso impõem limites a essa paixão.

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No Manchester United, o atacante camaronês-francês Bryan Mbeumo virou alvo de críticas de parte da torcida depois de revelar sua empolgação com o novo jogo de uma forma que chamou a atenção e levantou questionamentos sobre o momento em que ele se dedicou ao game.

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Mbeumo publicou em suas redes sociais uma foto da tela de carregamento de "GTA 6" à meia-noite, sinalizando que começou a jogar assim que o game foi lançado, e acompanhou a imagem de uma legenda curta: "Histórico".

A postagem veio depois de o jogador ter contado, em uma entrevista anterior, que havia feito a pré-venda do jogo, reforçando a expectativa pelo lançamento: "Agora estou só esperando. Esse jogo vai me fazer ficar em casa todos os dias... depois dos treinos".

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A foto gerou reações entre os torcedores do Manchester United, e o jogador foi criticado por alguns deles por causa do horário da publicação, já que é importante que os atletas tenham descanso suficiente antes dos compromissos esportivos, de acordo com o Thestandard.

Um torcedor escreveu: "Então estamos na zona de rebaixamento, temos um jogo que precisamos vencer contra o nosso maior rival no fim de semana, o novo técnico acabou de chegar da América e o maldito Mbeumo está acordado depois da meia-noite jogando GTA 6".

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Outra publicação dizia: "Passar a noite inteira jogando GTA antes do primeiro treino com um novo treinador é, com certeza, uma escolha (acertada)".

Outro torcedor comentou: "Vocês têm treino amanhã, vão dormir", enquanto um terceiro acrescentou: "Estamos em 18º lugar e vamos enfrentar o Liverpool no próximo jogo".

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O lançamento do jogo coincidiu com o início dos treinos do técnico argentino Mauricio Pochettino no Manchester United, depois que ele assumiu o comando da equipe, que ocupa a penúltima posição da tabela e busca sair da zona de rebaixamento. A estreia será neste domingo, à noite, contra o Liverpool, em um clássico muito aguardado em Anfield.

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