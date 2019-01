"Se ele tem algum problema, sabe onde estou", diz Guardiola após suposta insatisfação de De Bruyne

Craque belga teria ficado insatisfeito de ter sido substituído durante a goleada do City por 9 a 0 sobre o Burton

Pep Guardiola pode ter mais um problema para lidar durante os próximos dias. Isso porque, de acordo com o jornal Mundo Deportivo, Kevin De Bruyne ficou insatisfeito de ter sido substituído durante a goleada do Manchester City sobre o Burton Albion por 9 a 0, pelo primeiro jogo da semifinal da Carabao Cup.

Em entrevista coletiva, Guardiola afirmou não saber do ocorrido e se colocou à disposição do atleta para acertar quaisquer pendências.

"Não falei com ele sobre isso. Por isso, não posso dizer o que ele pensa porque eu não sei. Se ele tem algum problema, ele sabe onde estou. A verdade é que não sei", falou Pep.

De Bruyne foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo pela revelação da base Phil Foden. O jovem inglês entrou e conseguiu marcar um dos gols da goleada. Após deixar o campo, De Bruyne foi direto para o vestiário. Isso gerou especulação, primeiramente, de que ele poderia ter sentido algum tipo de lesão.

Porém, a imprensa inglesa afirmou que Kevin não gostou de ser substituído e foi embora irritado do campo de jogo.

O belga foi o principal jogador do recordista Manchester City da temporada 2017/18. Nessa campanha, porém, ele tem sofrido muito com lesões. Em toda a temporada até aqui, somando todas as competições, De Bruyne tem apenas 545 minutos jogados, ou seja, o equivalente a apenas seis partidas completas.