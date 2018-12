Se balançar as redes na Champions League, Vinícius Júnior promete nova tatuagem

Atacante brasileiro faz promessa no Real Madrid

Ganhando cada vez mais moral no Real Madrid, o jovem atacante Vinícius Júnior está se firmando no Real Madrid já aos 18 anos de idade.

Tendo cada vez mais a confiança do técnico Santiago Solari, o brasileiro, autor de dois gols em nove jogos pelos Blancos, já sonha com o seu primeiro gol na Champions League. Tanto que promete fazer uma tatuagem para eternizar o momento em que isso acontecer.

"A próxima (tatuagem) é só se fizer gol na Champions (risos)", afirmou o jogador ao Esporte Espetacular. O atacante tem três tatuagens, e só não fez mais porque a família não deixou, segundo ele.

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Vinícius Júnior ainda confessou cortar o cabelo duas vezes por semana "para aparecer bonito na TV" e não ter namorada porque está "na flor da idade". Já o aparelho usado nos tempos de Flamengo "sumiu" por recomendação dos companheiros de clube. "Os caras do Real mandaram tirar, porque se derem cotovelada agora não machuca", contou.

O atacante também disse que, ao contrário do que tem sido comentado, não se vê consolidado no elenco merengue. "Estou me adaptando ao jogo, porque é diferente o ritmo. Mas mesmo assim trazendo o que faço de melhor, que é meu um contra um, meu mano a mano, onde confio em mim. Nunca ia imaginar que tudo acontecesse tão cedo", disse.