Após sete rodadas, o Real Madrid ficou seis pontos atrás do Barcelona na tabela de classificação de La Liga, e a diferença é enorme entre o nível de desempenho da equipe do líder Hansi Flick e o time de José Mourinho.

Enquanto o Barcelona recebe amplos elogios mundiais por seu desempenho futebolístico e por suas vitórias avassaladoras, o Real Madrid só colhe críticas, pois, apesar de mais um investimento gigantesco, o clube não conseguiu convencer ninguém, e sua própria torcida é seu crítico mais severo.

E, independentemente da história dos erros de arbitragem no templo do Santiago Bernabéu após o dérbi de Madri para desviar as atenções, o que realmente machuca o Real Madrid é Rodri, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Após dois anos de ausência do cérebro do meio-campo do Real Madrid, com a aposentadoria de Toni Kroos no verão de 2024 e a saída de Luka Modric rumo ao Milan em 2025 depois de uma última temporada que não deixou marca digna de nota, havia um consenso quase total entre os torcedores do Real Madrid sobre a necessidade de contratar o ex-meio-campista do Manchester City no verão passado.

Apesar das reservas iniciais, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, acabou concordando em tentar contratá-lo, e Mourinho tentou convencê-lo com seu projeto, mas, quando o Barcelona entrou em cena, Rodri escolheu o clube catalão.

E, como o próprio jogador explicou em sua última entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", ele ligou para o treinador do Real Madrid para lhe agradecer pelo interesse e pelo tratamento, e para lhe dizer que sua escolha era o Barcelona.

Mas, em vez de buscar um substituto após o fracasso da transferência de Rodri, o Real Madrid depositou toda a sua confiança em Bernardo Silva como solução, apesar de o jogador português não desempenhar o mesmo papel de Rodri, e o mesmo se aplica a Arda Güler, pois ambos estão mais próximos dos meias ofensivos.

Além do fracasso de sua transferência para o Real Madrid, Rodri brilha com a camisa do Barcelona em pouco tempo, pois o meio-campista nascido em Madri, que se sentiu em casa após reencontrar metade dos jogadores da seleção espanhola, se tornou uma espécie de bússola da equipe ao lado de Pedri.

No fim da temporada passada, Flick pediu jogadores experientes para cada posição, e Rodri era a opção ideal, pois, em apenas seis partidas, o filho de Madri se tornou o líder que dita o estilo de jogo da equipe catalã, sendo capaz de ajudar os zagueiros na construção das jogadas desde trás, oferecer uma saída para os meias sob pressão e até voltar para defender e impedir chances claras de gol, como fez no fim de semana passado no estádio Sánchez Pizjuán diante do Sevilla.

E o jornal catalão concluiu sua reportagem afirmando: "Em Madri, arrancam os cabelos por não terem conseguido convencer Rodri a assinar, enquanto no Barcelona ele já é ídolo da torcida e sua contratação é celebrada em dobro".

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