Além do Aston Villa, agora também o Newcastle United teria colocado o português de 31 anos na mira. Segundo uma reportagem do Daily Mail deste domingo, Palhinha é visto pelos Magpies como a primeira alternativa caso a transferência de Pierre-Emile Höjbjerg, do Olympique de Marselha, ainda fracasse.

Assim, no futuro, Newcastle poderá ter no comando do meio-campo defensivo ou um ex-astro do Bayern, Höjbjerg, ou então Palhinha. Palhinha, um jogador desejado pelo ex-treinador do Bayern Thomas Tuchel, havia se transferido para Munique em 2025, depois que sua transferência do Fulham, no ano anterior, fracassou nos momentos finais por causa do veto do Fulham.

Os bávaros então prometeram ao português que continuariam insistindo. Mas, quando ele finalmente chegou a Munique por cerca de 50 milhões de euros, Tuchel já era coisa do passado. Seu sucessor, Vincent Kompany, pouco pôde fazer com o desarmador de perfil puramente defensivo.

Na temporada passada, Palhinha passou com relativo sucesso por empréstimo no Tottenham Hotspur. Uma contratação em definitivo fracassou por causa das exigências financeiras dos bávaros. Nem o Tottenham, nem o clube formador de Palhinha, o Sporting, nem seu arquirrival Benfica estavam dispostos a pagar os supostos 35 milhões de euros pedidos por ele.

Quem está interessado em Joao Palhinha?

Depois de Damian Vidagany, diretor esportivo do Aston Villa, confirmar publicamente o interesse em Palhinha à margem da derrota por 2 a 1 do Villa no amistoso contra os bávaros em Hong Kong, na sexta-feira, agora o Newcastle também teria entrado na disputa.

No Newcastle United, após as saídas dos dois meio-campistas centrais Sandro Tonali (para o Tottenham) e Bruno Guimaraes (para o campeão Arsenal), os cofres estão cheios — os dois renderam, ao todo, 204,5 milhões de euros em transferências —, mas falta com urgência um meio-campista defensivo no time do novo treinador alemão Matthias Jaissle.

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Quem mais poderia reforçar o meio-campo do Newcastle United?

A prioridade nº 1 seria Höjbjerg, que esteve sob contrato com o Bayern de Munique entre 2012 e 2016 ainda jovem e depois deu sequência à carreira no Southampton, no Tottenham e, por fim, no Marselha, na Premier League e na França. Mas, se a ida do dinamarquês ainda fracassar, Palhinha pode rapidamente virar candidato, segundo o Daily Mail.

Pelo menos do lado do Newcastle, a mudança dificilmente fracassaria por falta do dinheiro necessário, ainda que o clube teoricamente mais rico do mundo já não esteja mais gastando sua grana a torto e a direito.