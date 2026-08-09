Além do Aston Villa, agora também o Newcastle United teria colocado o português de 31 anos na mira. Segundo uma reportagem da Daily Mail deste domingo, Palhinha é visto pelos Magpies como a primeira alternativa caso a transferência de Pierre-Emile Höjbjerg, do Olympique de Marselha, acabe fracassando.

Assim, no futuro, o Newcastle poderá ter no comando do meio-campo defensivo ou um ex-astro do Bayern, Höjbjerg, ou então Palhinha. Palhinha, um jogador desejado pelo ex-treinador do Bayern Thomas Tuchel, havia se transferido para Munique em 2025, depois de sua ida do Fulham ter melado nos últimos instantes no ano anterior por causa do veto do próprio Fulham.

Os bávaros então prometeram ao português que seguiriam insistindo. Mas, quando ele finalmente chegou a Munique por cerca de 50 milhões de euros, Tuchel já era coisa do passado. Seu sucessor, Vincent Kompany, pouco pôde fazer com o carrinho de orientação puramente defensiva.

Palhinha passou a última temporada com relativo sucesso emprestado ao Tottenham Hotspur. Uma contratação em definitivo fracassou por causa das exigências financeiras dos bávaros. Nem o Tottenham, nem o clube formador de Palhinha, o Sporting, nem seu arquirrival Benfica estavam dispostos a pagar os 35 milhões de euros que teriam sido pedidos por ele.

Quem está interessado em João Palhinha?

Depois de o diretor esportivo do Aston Villa, Damian Vidagany, confirmar publicamente o interesse em Palhinha à margem da derrota do Villa por 2 a 1 para os bávaros, em amistoso em Hong Kong, na sexta-feira, agora o Newcastle também teria entrado na disputa.

No Newcastle United, após as saídas dos dois meio-campistas centrais Sandro Tonali (para o Tottenham) e Bruno Guimaraes (para o campeão Arsenal), os cofres até estão cheios — os dois renderam, juntos, 204,5 milhões de euros em transferências —, mas falta com urgência um volante no elenco do novo técnico alemão Matthias Jaissle.

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Quem mais poderia reforçar o meio-campo do Newcastle United?

A solução preferida seria Höjbjerg, que esteve vinculado ao Bayern de Munique entre 2012 e 2016 ainda jovem e depois deu sequência à carreira no Southampton, no Tottenham e, por fim, no Marseille, na Premier League e na França. Mas, se a ida do dinamarquês ainda fracassar, Palhinha poderá rapidamente virar candidato, segundo a Daily Mail.

Pelo menos do lado do Newcastle, a mudança dificilmente fracassaria por falta do dinheiro necessário, mesmo que o teoricamente clube mais rico do mundo já não esteja mais gastando seu dinheiro a torto e a direito.