A KNVB aposta tudo em um único candidato para o cargo de técnico da seleção holandesa após a Copa do Mundo de 2026

Nigel de Jong ainda não entrou em contato com possíveis sucessores para o caso de Ronald Koeman deixar o cargo de técnico da seleção holandesa após a Copa do Mundo de 2026. Ele revelou isso nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa. De Jong, aliás, tem total confiança no atual técnico.

A história é conhecida: o contrato de Koeman com a seleção holandesa expira após a Copa do Mundo deste verão, mas só depois do torneio ele decidirá se deseja continuar como técnico. Por isso, De Jong, diretor de futebol de alto nível da KNVB, ainda não conversou com outros candidatos.

“É claro que estou me preparando para todos os tipos de cenários após a Copa do Mundo. Seria pouco profissional não assumir essa responsabilidade”, afirmou De Jong, citado pelo De Telegraaf. “Mas ainda não fiz nenhum contato nesse sentido. Porque tenho total confiança em Koeman e nos resultados da Seleção Holandesa na Copa do Mundo.”

“Na minha cabeça, simplesmente não há nenhuma vaga na Seleção Holandesa no momento. Se Ronald se tornar campeão mundial, ele poderá ficar se quiser”, soa ambicioso. “Estamos totalmente focados na Copa do Mundo e não temos medo de ficar com pouco tempo caso os caminhos da KNVB e de Koeman se separem em julho deste ano.”

Um nome que tem sido frequentemente associado à Seleção Holandesa é o de Peter Bosz. O técnico do PSV indicou várias vezes estar aberto ao cargo de técnico da seleção, mas, devido à contínua incerteza em torno de Koeman, ele decidiu renovar seu contrato com o campeão da Eredivisie por mais duas temporadas.

“Ele está fazendo um excelente trabalho no PSV, é um excelente técnico, mas não vou me antecipar a algo que ainda não está em jogo”, afirmou De Jong. “Por isso, entendo que ele tenha renovado seu contrato com o PSV. Pode ser que algo aconteça em Zeist, mas, tanto internamente quanto externamente, há candidatos que poderiam assumir o cargo de técnico da seleção holandesa. Caso Koeman saia após a Copa do Mundo.” De Jong não quis citar nomes.

Agora, primeiro, o Mundial está à porta, e De Jong dá boas chances à seleção holandesa. “O objetivo é chegar às semifinais com a Oranje, mas a ambição é ser campeão mundial. Buscamos o máximo e acredito nisso por causa dos nossos jogadores internacionais, da nossa comissão técnica — não dá para imaginar uma melhor neste momento — e da nossa maneira de trabalhar para tirar o máximo proveito.”

De Jong é, em princípio, o responsável final pelo futebol de ponta holandês e está bem ciente disso. “Se não atingirmos nosso objetivo de chegar às semifinais, não vou me demitir. Sou muito crítico comigo mesmo, mas há mais coisas em meu repertório com as quais estamos trabalhando na KNVB, em nossa organização técnica. Parece que vou ficar mais quatro anos, como era o plano em janeiro de 2023. Se não nos tornarmos campeões mundiais nos Estados Unidos e em 2030, então posso ser julgado por isso.”