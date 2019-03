"Se a Inter acha que eu sou um problema, dou um passo atrás", diz Wanda Nara

Esposa e agente de Icardi negou que a sua participação no programa Tiki Taka seja problema para o clube italiano

Wanda Nara não cansa de criar polêmicas na Itália. Desta vez, a esposa e agente de Mauro Icardi negou que a Internazionale tenha pedido o seu afastamento do programa Tiki Taka, apesar das declarações polêmicas, e voltou a defender o jogador argentino das críticas.

"Eu disse isso à Inter: 'se você acha que minha presença na TV é um problema, estou pronta para dar um passo para trás', mas me disseram que não. E não é verdade que Perisic tenha se queixado das minhas palavras com Mauro, nós somos uma família", disse.

"Se a Inter vencer, é porque não tinha Mauro, mas se perder, é por culpa dele. Será sempre culpa dele? Ele fez uma carta, é verdade, o que mais ele deveria fazer?", completou.

Icardi perdeu a braçadeira de capitão do time, há duas semanas, e há rumores sobre uma saída. Sua mulher e empresária, Wanda Nara, foi acusada de dificultar a renovação do atleta com o clube italiano e teve seu carro apedrejado.