Scout exige milhões de euros do Ajax após uma transferência gigantesca que se arrastou por muito tempo

A transferência de Antony para o Manchester United continua a assombrar o Ajax anos depois. A transferência recorde de 95 milhões de euros – ainda hoje um recorde do clube – tornou-se um caso jurídico complicado. Em junho, o Tribunal de Justiça de Amsterdã proferirá sentença sobre uma longa disputa envolvendo milhões, segundo informa a Voetbal International.

O brasileiro deixou Amsterdã em 2022 por um valor recorde e acabou causando um prejuízo significativo ao Manchester United. Antony foi vendido no ano passado ao Real Betis por apenas 22 milhões de euros. Enquanto isso, as reclamações contra o Ajax em torno da transferência se acumulam. Anteriormente, o próprio Antony já havia chegado a um acordo com o Ajax sobre multas aplicadas.

O agente Junior Pedroso também reivindicou uma parte dos lucros. Ele acabou recebendo 1,25 milhão de euros por meio de arbitragem. No entanto, isso não encerra o caso para o clube de Amsterdã.

Uma nova reclamação vem do olheiro e agente Peter Gerards. Ele alega ter indicado Antony e Lisandro Martínez e ter direito a uma parte do lucro. No total, ele exige cerca de dois milhões de euros.

O Ajax invoca um acordo anterior no qual Gerards concedeu quitação definitiva. Segundo o clube, todas as obrigações foram, assim, liquidadas. Gerards contesta isso e alega que transferências futuras não estavam incluídas nesse acordo.

O tribunal deu razão ao Ajax em 2024, mas Gerards recorreu da decisão. O caso já está no tribunal de apelação, onde ambas as partes se encontram em posições diametralmente opostas. Uma tentativa de acordo já fracassou.

A questão expõe um sistema delicado no mundo das transferências. Apesar das regras da FIFA, grande parte dos valores de transferência ainda vai para intermediários. Também no caso de Antony, esse montante já chegou a milhões.

Dentro do próprio Ajax, a estrutura com olheiros externos gerou atritos. Os olheiros internos, entre os quais o ex-chefe de olheiros Hans van der Zee, nem sequer tinham conhecimento dos acordos e, posteriormente, referiram-se a um método de trabalho incomum. A parceria com a Gerards foi encerrada em 2020.

No dia 9 de junho, será proferida a decisão definitiva do tribunal. Nessa data, ficará claro se o Ajax é obrigado a pagar uma indenização à Gerards.