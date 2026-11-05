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McTominay desabafa após desastre no Dragão

O clima no Napoli chegou ao ponto de ebulição após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Porto na Champions League. Apesar de Scott McTominay ter marcado o gol que deixou o placar momentaneamente empatado em 1 a 1, a equipe italiana desmoronou no Estádio do Dragão. Ao falar logo após o apito final, McTominay, visivelmente abalado, não tentou esconder a decepção.

O ex-meio-campista do Manchester United foi direto ao abordar os problemas defensivos recorrentes da equipe e sugeriu que a diferença no placar refletiu o desempenho em campo. “Sofremos gols demais, essa é a história. Há lesões demais neste momento; elas acontecem no futebol, mas realmente temos muitas. Estou muito irritado, não consigo explicar em palavras. A única coisa que podemos fazer agora é seguir em frente”, disse, segundo o TUTTOmercatoWEB.

Cobrança por responsabilidade individual

Em mais uma demonstração de liderança, McTominay pediu aos companheiros que olhassem para si mesmos, em vez de buscar desculpas coletivas. Sem amenizar a péssima atuação, o meio-campista deixou claro que não é hora de apontar culpados: cada integrante do elenco precisa reconhecer as próprias falhas e assumir responsabilidade para reverter a situação.

“Temos que jogar melhor nas duas áreas, não podemos continuar assim. Perdemos por 4 a 1, é claro que estou irritado. Temos muitas lesões, mas isso não pode ser desculpa, mesmo que sejam sempre os mesmos jogadores em campo. Cada um precisa ir para casa e pensar no que pode fazer para melhorar amanhã”, afirmou.

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Allegri aponta falta de opções no elenco

O técnico Massimiliano Allegri compartilhou algumas das preocupações de McTominay e destacou, especificamente, como a falta de opções para substituição o impediu de acompanhar o ritmo do Porto nos minutos finais. O treinador italiano observou que, enquanto o time da casa pôde colocar jogadores descansados em campo, as opções em seu banco se limitavam principalmente a jovens promessas e atacantes, deixando o meio-campo e a defesa expostos ao desgaste.

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“Naquele momento, eles fizeram cinco mudanças e colocaram jogadores descansados e fortes fisicamente”, explicou o técnico do Napoli. “Gostaríamos de ter feito o mesmo, mas eu só tinha atacantes no banco. Para disputar partidas com esse gasto de energia, você precisa fazer mudanças. Caso contrário, não consegue, é simples. Só dá para manter esse ritmo se você tiver oito ou nove substituições à disposição.”

Confronto decisivo no campeonato nacional se aproxima

A pressão sobre a comissão técnica do Napoli aumenta enquanto a equipe se prepara para um confronto importante contra a Lazio pela Serie A. Allegri descreveu a próxima partida como uma “final” e sugeriu que a temporada do clube pode depender de sua capacidade de reagir antes da pausa para os jogos das seleções. Com o elenco no limite, a esperança é que o período de descanso finalmente permita que jogadores importantes recuperem a plena condição física. O desabafo público de McTominay serve de alerta: os jogadores não estão mais dispostos a aceitar atuações medíocres.