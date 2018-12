Scocco se recupera e está pronto para defender o River no Mundial de Clubes

O atacante não entra em campo desde o início de novembro e promete empenho: "são dois confrontos que poderão nos consagrar"

O River Plate estreia no Mundial de Clubes da FIFA na próxima terça-feira (18), contra o Al Ain, na disputa por uma vaga na final. E a equipe treinada por Marcelo Gallardo, campeã da Libertadores da América, ganhou uma boa notícia envolvendo o atacante Ignacio Scocco.

Recuperado de uma lesão na panturrilha que o tirou da decisão continental, o atacante está disponível para entrar em campo, no certame realizado nos Emirados Árabes, e falou sobre a sua expectativa durante entrevista coletiva.

“Tive um mês bastante complicado e duro. Estou bem e treinando com a equipe. Isso faz com que eu me sinta bem”, disse. “Temos uma grande equipe e viemos preparados. Sabemos que teremos rivais duros, que são dois confrontos que poderão nos consagrar”.