Schweinsteiger anuncia aposentadoria; veja quais campeões da Copa de 2014 já pararam

Melhor jogador alemão de 2013 deixa o futebol com 26 troféus em sua coleção

Nessa terça-feira (08), o jogador alemão Bastian Schweinsteiger anunciou sua aposentadoria do futebol. Ele foi às redes sociais para fazer o anúncio que mexe com o coração especialmente dos torcedores do de Munique, que foi sua casa por 17 anos. O atleta está com 35 anos e estava atuando pelo , da . Ele é o quinto jogador da geração campeã do mundo em 2014 a pendurar as chuteiras.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!



Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019

"Queridos fãs, o momento chegou e eu encerrarei minha carreira ativa ao final dessa temporada. Eu gostaria de agradecer tanto a vocês, quanto aos meus clubes Bayern de Munique, , Chicago Fire e a seleção nacional da . Vocês me fizeram ter um tempo incrível!", escreveu o jogador em seu Twitter.

O atleta começou sua caminhada no futebol nas categorias de base do modesto Oberaudorf. Em 1992 se transferiu para o Rosenheim até chegar à academia juvenil do Bayern de Munique em 1998. Por lá foi promovido ao time principal em 2002, onde permaneceu até 2015. Um ano depois da conquista do título do mundo, ele foi tentar um novo desafio na Premier League, e jogou dois anos pelo Manchester United, em um período que foi subaproveitado por Van Gaal e Mourinho. Depois disso foi para o Chicago Fire, da MLS.

Basti, como é chamado, se despede do futebol com 26 títulos de campeão em seu currículo. Oito vezes campeão da , uma da , sete da , além de uma e uma com o Manchester United. Porém, a maior conquista, certamente, é a de 2014, vencida pela Alemanha no Maracanã sobre a .

Schweinsteiger é o quinto jogador a se aposentar daquela geração. Ele agora seguirá os passos de Roman Weidenfeller, Philipp Lahm, Per Mertesacker e Miroslav Klose, que foram seus companheiros do tetracampeonato e que já penduraram as chuteiras.

O meio-campista disse que permanecerá "fiel ao futebol" e citou que haverá novos e empolgantes desafios. Tudo leva a crer que ele seguirá carreira como treinador, mas ainda não há confirmação do jogador.