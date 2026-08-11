A lenda do Manchester United Paul Scholes incentivou seu antigo clube a tentar contratar Cristian Romero, capitão do Tottenham, antes do Atlético de Madrid, apesar de descrever o zagueiro argentino como "louco" e "um verdadeiro palhaço".

Espera-se que o zagueiro argentino, de 28 anos, deixe o Tottenham neste verão depois de ter recebido sinal verde para se juntar ao Atlético de Madrid, que conduz negociações intensas com a equipe do norte de Londres, com apenas alguns milhões separando os dois lados nas conversas.

Enquanto isso, o Manchester United busca com afinco novas opções para reforçar o elenco de Michael Carrick antes do início da nova temporada, na qual o United disputará a Liga dos Campeões da Europa após terminar em terceiro lugar na Premier League na temporada passada.

Scholes criticou o estilo imprudente e indisciplinado de Romero na defesa pelo Tottenham, mas, de forma surpreendente, convocou o Manchester United a arrebatá-lo antes do Atlético de Madrid.

Durante uma discussão sobre possíveis alvos de transferência do Manchester United no podcast "The Good, The Bad & The Football", ele disse: "Este é um sobre o qual você pode rir. Cristian Romero, do Tottenham".

E acrescentou, segundo o que noticiou o jornal "Daily Mail": "Sei que isso pode parecer ridículo, mas acho que gosto dele. Acho que ele é louco. É um zagueiro muito bom, mas comete algumas loucuras. É um palhaço em todos os sentidos da palavra".

E continuou: "Ele parece ser um zagueiro com muita popularidade, de verdade. Sei que isso pode parecer estranho, mas acho que a torcida de Old Trafford iria amá-lo".

Scholes acredita que o Manchester United precisa reforçar a posição de zagueiro central em particular, se planeja avançar no futuro.

E prosseguiu: "Acho que a posição de zagueiro central é provavelmente a mais importante que precisa ser resolvida. Você precisa de zagueiros confiáveis na Premier League. É melhor que estejam em boa forma física o suficiente para jogar na maioria das partidas".

E concluiu suas declarações: "Harry Maguire não é assim, mas Martínez sofre muitas lesões. Temos o jovem Ayden Heaven, que acho ser um talento muito promissor, mas ele ainda vai cometer erros. É muito jovem".