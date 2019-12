Scholes provoca Liverpool e ironiza Mundial: "Prefiro meu troféu de badminton"

ídolo do Manchester United desmereceu o torneio que conquistou em 1999 e 2008

Sabe a conversa de "os ingleses não ligam para o "? A tese ganhou mais um capítulo nesta semana com o Paul Scholes. A lenda do comentou o título do , que superou o Flamengo no Qatar no último sábado, e ironizou a relevância do torneio.

"Bom, você quer ganhar quando está lá, mas não acho que era algo que estavam desesperados para vencer. Mesmo agora, se nos perguntassem sobre os troféus que vencemos, acho que não lembraria do Mundial de Clubes. Não estou brincando, é sério", afirmou Scholes em entrevista à BBC Radio.

O ex-meio-campista estava no elenco que conquistou o torneio da Fifa em 2008, quando o Manchester United venceu a por 1 a 0 na final. O inglês ainda foi titular em 1999, no antigo formato da Copa Toyota, em que o derrotado pelo mesmo placar foi o .

"Pode ganhar mais importância com os anos. Parece que o Liverpool aproveitou bem, comemoraram e devem lembrar, mas quando jogamos não acho que era tão sério", disse Scholes, que em 2008 participou somente do triunfo por 5 a 3 sobre o Gamba Osaka, na semifinal do Mundial.

O veterano, então, foi questionado sobre o que lhe seria mais significativo: o Mundial de Clubes ou vencer um torneio de badminton em um clube local. "Meu troféu de badminton!", respondeu.