Schober sobre sua atuação contra a Argentina: “O futebol é um esporte coletivo”

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, pareceu abalado com a derrota dos Faraós (3 a 2) para a Argentina, afirmando que foram os pequenos detalhes que decidiram a partida.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após uma derrota em um cenário insano para a Argentina, atual campeã, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no estádio da Atalanta, pelas oitavas de final do torneio.

A seleção egípcia chegou a estar à frente por dois gols, mas a Argentina conseguiu marcar três gols nos últimos 10 minutos, virando o jogo e avançando para as quartas de final da Copa do Mundo.

Mustafa Shubair se destacou especialmente no primeiro tempo, ao defender um pênalti cobrado por Lionel Messi, além de duas chances claras de Alexis Mac Allister e Julián Álvarez.

Em declarações à rede “BeIN Sports” após a partida, Shubair disse: “Estávamos muito perto da vitória, mas, como sempre acontece nos grandes jogos, foram os pequenos detalhes que decidiram o resultado no final”.

Quando questionado sobre o quanto estava satisfeito com seu desempenho na partida contra a Argentina, Shubair respondeu: “O futebol é um esporte coletivo; tudo estava em nossas mãos, mas, no fim das contas, estamos satisfeitos com o que Deus nos destinou”.

E concluiu: “Vamos trabalhar para corrigir nossos erros a partir das próximas eliminatórias, para termos um desempenho melhor no futuro”.

Vale lembrar que a seleção da Argentina aguarda, nas quartas de final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, marcado para esta noite, terça-feira.



